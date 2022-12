Dans un match de niveau de haut de tableau, les deux équipes ont chacune eu leur temps fort. "On a fourni une prestation solide contre une équipe qui avait enchaîné plusieurs victoires. En procédant différemment de nos autres matches, on s’est créé moins d’occasions que d’habitude en jouant avec un bloc plus solide. Je suis content de mes joueurs qui ont respecté les consignes", explique Julien Deconinck. Le coach hersautois se montre ravi de l’arbitrage de Monsieur Ben Ahmed: "Cela fait plaisir par rapport aux semaines précédentes". Les occasions ont surtout eu lieu par phases arrêtées, les deux équipes pêchant à la dernière passe. B. Decarpentrie a été exclu pour une deuxième jaune en fin de match.

Montkainoise – Hensies 1-0

Après un début de journée qui a bien débuté avec la Saint-Nicolas des jeunes, la fin de journée s’est parfaitement conclue pour les Kainois. "On tient notre match référence avec deux mi-temps de très bon niveau. Le score est logique. On s’est montré plus conquérants et mes joueurs ont fait preuve de discipline", détaille Fabrice Leleu. À la 87e, sur un coup-franc distant botté par Mexence, Carette délivre les siens en s’élevant plus haut que tout le monde dans le rectangle. La jeunesse et la vivacité de Kain ont finalement eu raison de l’expérience hensitoise, dans un match avec de légères occasions des deux côtés. À noter tout de même: un poteau pour les deux équipes et deux face-à-face non-concluants pour Guettabi. Alageyik reçoit une seconde jaune à la 90e. "Quand on prenait le dessus, Hensies commettait des fautes derrière. D’autres rouges auraient pu être distribuées", estime le coach local.

Pays Blanc B – Templeuve 1-1

"Notre équipe a réalisé une bonne prestation en faisant bien circuler le cuir. C’était un match fair-play et agréable à voir pour le spectateur neutre", commente Kenny Louette, le délégué antoinien. La partie s’est animée en fin de deuxième mi-temps. Bariseau voit rouge pour avoir fauché Van Assche qui partait seul au but à la 68e. Quelques minutes plus tard, Delannoy est stoppé fautivement dans le rectangle et se rend justice lui-même. Dix minutes avant le coup de sifflet final, Maréchal reçoit une deuxième biscotte pour une faute au milieu de terrain. Sur l’action qui suit, Templeuve use d’un long ballon pour isoler Lefevre qui inscrit le but égalisateur.

Anvaing – Real B 5-1

"C’était un match un peu piège face à la Real qui revient dans le coup. On avait plusieurs suspendus et blessés. On a donc fait appel aux jeunes et à des joueurs de P4, sans ressentir de différence de niveau sur le terrain. Cela fait plaisir, on a un bon réservoir", lance le T2 anvinois Frédéric Rousseau. Anvaing concrétise sa première occasion à la 12e, via une frappe de Dendauw écartée par le gardien mais reprise derrière par Duvivier. La Real aura son temps fort autour de la 25e, avec trois occasions finalement repoussées par Bruyneel. Juste avant la pause, Mahée conclut au deuxième poteau le corner de François. Sur une action limpide, Mikus déborde et isole Duvivier qui sert Descamps pour le 3-1 à la 57e. Anvaing se relâche un peu et Görtz pousse au fond un ballon d’abord dévié de la tête au premier poteau. La Real procède par contre-attaques et trouve la transversale dans un match qui s’emballe. Finalement, Madou et Duvivier alourdiront le score en fin de rencontre.

RUS Tournai – Wiers 1-1

"Je suis déçu du score, on méritait de gagner dans un match où on n’a pas concédé de grosses occasions. Mais je suis satisfait de la mentalité d’un groupe travailleur et optimiste pour la suite", lâche Bryan Losterman. Au quart d’heure, Alhassane donne l’avance aux siens après que, sur la même action, deux frappes wiersiennes ont été sorties par Pacco. Wiers a le contrôle du jeu et se procure des occasions franches, galvaudées ou arrêtées par le gardien, via Tondreau, Abidellah, Henrard ou Alhassane. Les Mauves reculent et sur un corner botté par Cherifi, la défense oublie M.Motte qui score de la tête (27e). L’Union prend légèrement le dessus en fin de première mi-temps. Les Wiersiens campent dans la moitié de terrain tournaisienne en seconde, sans que cela ne se traduise au marquoir.

Obigies – Néchin 2-1

Pas de round d’observation dans ce derby. Néchin marque dès la 6e. Suite à une remontée rapide, le centre néchinois est mal repoussé par la défense obigeoise. Lecoustre contrôle et fait mouche. Samyn égalise dans la foulée en profitant d’un pressing qui provoque un mauvais dégagement de Carnoy. Le match se déroule avec une bonne intensité et un engagement correct. À la 65e, Joseph récupère le ballon au milieu de terrain et Pottiez, lancé en profondeur, marque le 2-1. Vandenberghe reçoit un deuxième jaune à la 95e. "Néchin ne devait pas gagner, nous oui. C’est bien pour le championnat, ça lui donne un peu de suspense et on revient à 4 points", conclut Fabien Delbeeke.

Enghien – Biévène 2-1

Deux équipes dans une bonne dynamique. Les dirigeants biévénois invités par leurs homologues. Les jeunes qui accompagnent leurs aînés à la montée de terrain après la Saint-Nicolas et une belle assistance malgré le froid. Tous les ingrédients étaient réunis pour fournir un agréable derby, même si des blessés étaient à noter des deux côtés. "Biévène étant deux points derrière nous, on ne pouvait pas être battus. Cette belle victoire confirme notre forme du moment et nous replace pour la tranche", explique Didier Magnus, le directeur sportif enghiennois. À la 30e, Lecomte fixe le gardien du plat du pied pour le 1-0, après une belle combinaison de son équipe, auteure d’une bonne première période. Enghien souffre un peu plus durant le dernier quart d’heure du premier acte et ne parvient pas à gérer son avance durant le second. Un penalty, discutable, étant converti par Harmegnies. Enghien pousse dans les dix dernières minutes et Bernard Lénelle procède à deux bons changements. Magnus, à peine rentré, délivre deux superbes centres, dont l’un des deux est converti par Piette.

Etoilés Ere – Isières 1-2

Ere est supérieur à son adversaire durant la première demi-heure. Sur une phase de jeu menée sur la gauche, Delcourt centre pour Ghiselin qui enroule bien et marque. Mais une minute plus tard, Dewez analyse mal la trajectoire sur un coup-franc anodin de Yakassongo joué en deuxième zone. Bronier n’a plus qu’à pousser le ballon au fond. "Ce but a cassé notre bonne dynamique de début de match. On s’est retranché et on a laissé plus d’espace à Isières qui en a profité", juge Julien Collie. À la 40e, Isières se projette rapidement après une reconversion offensive d’Ere dans la partie de terrain visiteuse. Paelinck centre pour Nzolele qui fait le 1-2. Ere fait alors tout pour revenir en deuxième mi-temps, utilisant en tout trois systèmes de jeu. Mais les phases arrêtées sont mal données et Isières se contente d’attendre, se procurant une dernière occasion à la 90e.