Comme la semaine passée contre Péronnes, Estaimpuis pouvait nourrir des regrets de cette défaite face à un adversaire mieux classé. La première personne à ressentir cette frustration était le coach Ludovic Guyot. "Nous marquons encore 55 points mais je suis vraiment déçu cette fois. Nous avons réussi seulement 7 lancers francs sur 19. Si on rajoute à cela, les mauvaises passes et les erreurs en défense, on arrive à un nombre de points bêtement concédés supérieur aux 12 points d’écart. Nous aurions pu creuser le trou et nous n’avions rien à perdre. De plus, nous avions démarré la partie en menant 9-0 et n’étions qu’à -4 à la mi-temps. Par la suite, j’ai ressenti un certain manque de motivation chez mes filles et l’application n’a pas été au rendez-vous en défense." Estaimpuis pourra retenter sa chance ce week-end contre Soignies.