Tournai s'impose au Léo grâce à son Monsieur Météo, Malo Destrain

Kaba absent pour raisons familiales est remplacé par Destrain dans un match qui ne connaît pas de temps morts avec dix premières minutes animées de part et d’autre: Kory expédie sa tête au-dessus alors qu’il était idéalement placé pour reprendre le centre de Si Ahmed après… quarante-deux secondes à peine ; la réplique est signée Dassonville mais Gianquinto doit déjà sortir une terrible parade sur un envoi de Kory encore après un ballon perdu par Zanzan dès la 4e ! Destrain semble ceinturé par Mboup sans que l’arbitre n’intervienne mais ça montre clairement que les Sang et or sont entrés les deux pieds dans la rencontre. Ze et Calon en sont les preuves flagrantes un peu plus tard.

Une perte de balle de Lekehal aurait pu changer le cours du match à la 32e : Baron s’invite dans le jardin de Gianquinto, tout le monde croit à l’ouverture du score mais il réussit à faire le plus difficile: tirer à côté ! Sans doute impressionné par le double mètre tournaisien… Echakrouny insiste sur coup franc mais les Tournaisiens vont réussir à marquer juste avant la pause: Dassonville trouve parfaitement Destrain qui ne se fait pas prier pour transformer son centre. Un but made in Tournai !

Monté au jeu à trois minutes du repos pour suppléer Ze dont l’ischio n’a pas tenu, Amury va réaliser une très belle prestation à laquelle il n’a manqué qu’un but pour la couronner. Mention identique pour Destrain lancé en profondeur à la 52e pour battre Werner sans trembler. Dernière frayeur pour les troupes de Jérémy Descarpentries avec une seconde intervention aussi solide que précieuse de Gianquinto sur un tir de Kalala Mutoka à la 57e.

Le banc est décidément solide à Tournai puisque c’est au tour de Van Wynsberghe de sortir de sa boîte tel un diable (NDLR: vert pour l’occasion, le rouge n’ayant plus la cote). Après avoir forcé Werner à détourner son pointu, il y va d’un petit solo de la meilleure veine à sept minutes de la fin pour inscrire le troisième but. Amury ne devra qu’à Mboup de ne pas inscrire le but qu’il aurait mille fois mérité dans les arrêts de jeu. Costauds, les Sang et or !

Il pouvait avoir le sourire, Malory Destrain après une prestation "grand cru classé" marquée par deux goals: "Le travail commence à payer, il n’y a que ça qui compte. Ça fait du bien pour la confiance même si elle était déjà revenue quand j’ai inscrit un but à Jodoigne. C’était malgré l’ampleur du score un match compliqué même si pour l’essentiel, on a pris le jeu à notre compte. Il y a quelques années, on aurait sans doute perdu ce genre de rencontre ou on aurait arrêté de jouer à 0-1 avec tous les risques que ça comporte. Ce n’est plus le cas". Cette fois-ci, tous les pépins physiques derrière lui (enfin presque), Malory revit: "Je suis lancé, je m’applique comme l’ont montré mes réalisations". Malo se réjouissait aussi des belles prestations d’Amury et Van Wynsberghe: "Ils sont vraiment très bien montés. Je suis vraiment content pour eux parce qu’à l’entraînement, on voit qu’ils veulent prouver au coach qu’ils méritent leur place. Eliott marque un superbe goal alors que Noah n’a pas eu cette chance mais il aurait cent fois mérité d’en inscrire un".

Le mot de la fin à Jérémy Descarpentries: "Je suis vraiment très fier du groupe, chapeau aux gars qui se sont donnés à fond pour récupérer les points perdus contre Tamines".