L’Union fait encore et toujours la force - Willocq est en pleine confiance

Le coup-franc de Petit lance les débats que les Unionistes prennent résolument en main. El Araïchi et Lericque réchauffent Barois qui s’en sort sans frémir. Le premier but tombe sur un coup-franc contesté par les locaux. Laï dépose le cuir sur le front d’Henry dont la déviation trompe Barois (0-1). Beloeil ne se contente pas de cet avantage et continue son travail de sape. Cependant, Lericque arrive trop tard pour convertir un centre d’Henry, ce dernier poussant encore Barois à l’arrêt quelques instants plus tard.

Une belle combinaison Lericque-Beugnies n’est pas récompensée pas plus que l’essai de Petta. Le premier tournant de la rencontre se situe juste avant la pause. Bah est lancé en profondeur mais Wantiez stoppe le ballon de la main, l’arbitre laisse d’abord l’avantage mais ne revient pas à la faute flagrante…

Si Renquin signe le retour sur le terrain pas un raid annihilé par une belle parade de Barois, c’est Molenbaix qui investit le camp unioniste. Mais le danger reste inexistant pour Willocq, bien protégé par son arrière-garde. Molenbaix a la possession du ballon mais ne parvient pas à s’approcher du domaine visiteur. Sauf à huit minutes du terme, Petit et Tangle tirent à bout portant, Willocq renvoyant les deux essais au prix d’une double détente impressionnante. C’est le deuxième tournant de la rencontre.

Molenbaix ne reviendra plus et, en contre, Renquin se charge de clôturer la marque. D’abord sur une percée conclue par un tir dévié par Coqu qui trompe Barois. L’attaquant beloeilois a encore de la réussite dans les arrêts de jeu de la partie. Un nouveau raid solitaire s’achève par un envoi dévié par Fiston sur lequel Barois ne peut strictement rien.

Belœil gagne le match au sommet sur un score sans doute trop lourd mais il s’est montré le plus fort en termes de réalisme et de gestion de match. Le voilà avec sept points d’avance au général…

Après avoir supplanté Petron, Willocq prouve à son entraîneur que son choix n’était pas surréaliste. Auteur de deux parades exceptionnelles, il a empêché Molenbaix de revenir dans la partie. "À part ce tournant du match, je n’ai rien eu à faire. Mais quand on joue le titre et qu’il faut prendre des points, c’est le genre d’arrêt qui est nécessaire au cours d’une rencontre. C’est la récompense de tout un travail à l’entraînement. Quand le coach m’a dit que je prenais la place de titulaire, je savais que je devais montrer ce que je valais, que c’était à moi de prouver qu’il avait eu raison de me faire confiance. Avec ce succès, nous réalisons le break par rapport à Molenbaix. On l’a surtout empêché de revenir sur nos talons. Maintenant, il faut continuer match par match pour chercher le titre."