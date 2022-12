L'Estu Tournai en a vu de toutes les couleurs: "On s'est montré mature, puis beaucoup moins"

Déjà déforcé suite à la blessure de Rosier et à l’absence de Bonnet, l’Estu s’est drôlement compliqué la tâche très rapidement dans son duel qui l’opposait samedi soir à Houthalen, deuxième classé ex aequo. Après trois petites minutes de jeu, Dassonville retenait le bras de Follon, son adversaire, au moment de son tir et recevait la carte rouge, Tournai perdant pour quasi tout le match son élément le plus expérimenté. "C’est du n’importe quoi !", pestait le distributeur. "On applique juste le règlement et ça ne se discute pas", rétorquait alors le duo arbitral.

De façon surprenante, les locaux mettaient tout à coup encore plus d’ardeur et d’envie dans leur jeu. Menés 3-4 à la 5e, ils filaient dans la foulée à 7-4 grâce notamment aux réalisations signées Voglaire. Pavard et Maamir entraient à leur tour en action pour faire grimper le marquoir à 9-5.

C’était le moment choisi par Houthalen pour passer la seconde et revenir au score rapidement: 10-10 à la 18e minute ! Aidé de Mwamba et Huart, Maamir maintenait la pression pour rentrer aux vestiaires avec une égalité au tableau d’affichage (16-16).

« On a perdu les pédales »

Si l’Estu avait tenu la dragée haute à l’un des gros bras de la série en première période, il comptait bien récidiver après le repos. Si les visiteurs prenaient assez vite un avantage de deux goals, Pavard et Devemy étaient là pour montrer qu’avec leurs coéquipiers, ils ne lâcheraient pas l’affaire. À 20-21 à la 59e, arrivait le premier tournant du match avec le penalty raté de Maamir. Gâchis suivi d’un manque de réussite quand Denays, de son propre but, expédiait sur le piquet de la cage adverse délaissée par le gardien son tir. Car Houthalen saisissait le ballon au bond: 20-23 ! Si Maamir et Pavard réagissaient, Houthalen répliquait à chaque fois en gardant la tête froide, là où Tournai n’arrivait pas à tempérer ses ardeurs, Huart prenant une pénalité de deux minutes pour rouspétances sur les arbitres, Maamir aussi en aggravant son cas puisque la sanction était suivie d’un carton rouge puis d’un bleu synonyme de rapport et probablement d’une suspension de plusieurs semaines.

À cinq contre sept pour aborder la fin de rencontre, l’Estu devait abandonner l’idée d’un résultat autre qu’une défaite même si Voglaire ne se laissait pas faire (24-26). "En vrai, on voulait tellement la victoire que l’on en est devenu beaucoup trop nerveux pour envisager une issue positive. À force de s’énerver, on a perdu nos nerfs et laisser filer le résultat positif qu’on désirait, avouait Clément Pavard qui émet des regrets. On aurait pu gagner ce match, on l’a tenu de bout en bout. On se sentait fort et on était très bien mentalement… Enfin, jusqu’au moment d’aborder les cinq dernières minutes de la rencontre."

Une perte de contrôle dommageable, et "pas acceptable" aux yeux de Laurent Vanden Brande, le président du club. Il s’en est fallu de peu pour que la balance puisse pencher le bon côté. "On était bien en place. Sur le plan offensif en première période où on a mis seize buts . Sur le plan défensif dans la deuxième mi-temps plus fermée, avec des attaques faisant moins facilement mouche. Malheureusement, Houthalen a conclu plus d’offensives que nous. Sûrement car l’adversaire était un peu plus appliqué, concentré, moins dans l’urgence, expliquait Clément, le gaucher qu’on n’avait plus vu à pareille fête depuis longtemps. C’est peut-être le match au cours duquel j’ai reçu le plus de temps de jeu. Et on voit que ce n’est qu’en jouant qu’on se remet convenablement dans le bain et à niveau. Le coach me fait de plus en plus confiance et on voit le résultat ce samedi avec mes quatre buts. Mais comme ils restent insuffisants pour l’emporter, je ne peux pas être satisfait."

En voyant le marquoir au bout des 60 minutes, Romain Poix était déçu de l’issue de la rencontre: "Il y avait moyen d’aller chercher la victoire car on ne finit pas loin. J’ai pris plaisir à voir mon équipe à prendre le match du bon côté. On a montré un tout autre visage que celui offert face à Sasja lors de notre précédente sortie devant notre public. Il n’y a qu’une chose qui, tactiquement, nous a embêtés, ne trouvant jamais la parade, c’est cette relation avec leur pivot qui, tout au long du match, nous a fait très mal, avouait le coach. Puis, il y a aussi des faits de jeu…"

Référence aux cartes ! "Je devais déjà composer sans Merlin Rosier et Tom Bonnet alors que, trop rapidement, on me prive aussi de Valentin Dassonville. Lui infliger la rouge peut se justifier vu la faute mais je pense que si tôt, les arbitres auraient pu s’abstenir… Mais on a gardé le fil de la rencontre, preuve de caractère et de maturité, ce qui est en concordance avec l’ensemble de notre prestation qui n’aura toutefois pas suffi pour éviter le revers." Précipité sans doute par les deux autres cartons rouges ! "Par contre, là, c’est un vrai manque de maturité car la frustration, il faut savoir aussi la contenir. On a un jeu impliquant des duels et quand ça ne siffle pas en notre faveur, ça nous frustre ! Parfois logiquement, parfois moins, car au final, le duo arbitral a été assez cohérent dans sa manière de siffler, n’accordant pas non plus certaines choses à Houthalen."

Place à la suite immédiate désormais avec la réception de Hubo samedi. "On a une belle revanche à prendre car on avait perdu là-bas suite à une fin de match pas très jolie. À domicile, avec le public et les mêmes ingrédients que ce samedi, on doit faire quelque chose."