Les ambitions de play-off s’envolent à Tournai

KW Courtrai – CN Tournai 15-11

Scores par période: 5-1, 5-4, 3-2, 2-4. CN Tournai: Nicolas Delaby, Florent Boulogne, Mael Leseney (1), Édouard Thomaere (2), Justin Kubat (2), Alexandre Kubat, Eloi Minet, Albert Minet, Hector Droulez (3), Matis Baouche (1), Sandor Hirbek (1), Jules Keunebrock (1).

Crucial en vue de la qualification pour les play-off qui étaient l’objectif de début de saison du CNT, le déplacement à Courtrai ne constituait plus le duel annoncé serré entre deux équipes visant avec certitude le Top 5. C’est toujours le cas de Courtrai, moins celui de Tournai depuis qu’il doit composer sans Nolan Carrez, son Français qui prenait de la place dans les cages. Et comme de juste, le match retour entre les locaux du KWK et les visiteurs du CNT n’a pas ressemblé à la rencontre aller que les troupes de Sam Gomez avaient remportée en septembre 12-9 pour lancer idéalement leur saison.

Samedi, à la mi-match, tout était finalement dit pour Tournai mené 10-5 et qui ne pouvait donner l’impression de savoir renverser la tendance. C’est essentiellement la première période qui a mis KO Hector Droulez, qui avait pourtant répondu au but d’ouverture de Caron, et ses équipiers. Après l’égalisation, les Courtraisiens repartaient en effet de plus belle pour faire passer le score à 5-1 au quart du match. Caron accentuait encore plus l’avance courtraisienne avant que Jules Keunebrock ne fasse sonner le réveil de visiteurs qui s’accrochaient par la suite. Sandor Hirbek et Édouard Thoemare évitaient ainsi de voir l’adversaire trop accentuer l’écart: 10-5.

Toutefois, déjà là, on sentait bien que la suite ne déboucherait pas sur une issue favorable, même si Justin Kubat lançait les hostilités dans le troisième thème. Mais encore, Courtrai avait les armes pour tromper la vigilance de Nicolas Delaby (13-6). La fin de partie voyait toutefois les équipiers du gardien tournaisien réduire l’écart à quatre buts. Sans influence sur le verdict final d’un duel perdu ! Une nouvelle défaite après celle encaissée à Eeklo la semaine passée qui amène le CNT à six points d’Anvers qui occupe le cinquième rang tant convoité.

RD Mouscron – MZV Eeklo 23-12

Scores par période: 6-4, 6-2, 4-3, 7-3. RD Mouscron: Tom Lepoint, Émile Goret (1), Clément Croquet (3), Alexis Durand (1), Rostyslav Naumchyk (2), Maxime Desloovere (2), Julien Donche (2), Nathan Quoirez (2), Hiliane Zaoui (5), Valentin Roussel (1), Samy Labreg (4), Julien Reinquin, Guillaume Wartelle-Hugues.

En confiance après son succès à domicile face à Tournai, Eeklo savait toutefois que le déplacement à Mouscron, le leader, serait une toute autre paire de manches. Si les onze buts d’écart affichés au tableau d’affichage une fois le coup de sifflet final retenti attestent bien de la différence de niveau, ce sont les douze goals encaissés qui posent question dans les rangs des Dauphins. "En mettre 23 sur une rencontre, c’est vraiment bien mais en encaisser autant face à un adversaire de la seconde partie de tableau, ce n’est pas top."

Pourtant, à 4-0 après trois petites minutes de jeu, on s’était dit qu’Eeklo n’avait pas du tout les moyens ni de contenir les assauts locaux ni de faire mal offensivement. Mais les Flandriens signaient une meilleure fin de premier thème pour le conclure à 6-4. C’est également sur un score de tennis que le deuxième acte se finissait, plus sévère celui-là: 6-2 ! La troisième période était la plus accrochée avant que les Mouscronnois ne déroulent pour passer la barre des vingt buts inscrits. Une très bonne nouvelle si on s’arrête à l’offensivement parlant mais le RDM ne pourra sortir ce genre de prestation dans les deux semaines à venir, en guise de conclusion de l’année civile, à chaque fois à Courtrai: dans une semaine en championnat et dans quinze jours en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique.