Le TEF dans le rôle du loup à Templeuve

La Saint-Nicolas du club de football se déroulant dans la salle voisine, l’Essor templeuvois bénéficiait de nombreux supporters supplémentaires pour ce qui constituait l’affiche des quarts de finale de Coupe. Le début de match est à sens unique, Templeuve se montrant supérieur dans le jeu intérieur en s’appuyant sur une Coralie Meurisse impériale avec 14 points marqués dans le premier quart. On pense les locales sur le velours mais malgré les dix points d’écart, Kain ne se laisse pas abattre, grappille petit à petit en faisant preuve de dextérité à distance. L’Essor commence à douter, laisse les visiteuses égaliser une première fois avant un bref regain. Le retour des vestiaires confirme les bonnes dispositions du TEF qui font preuve d’une intensité de tous les instants en défense. Templeuve ne marque plus que huit points dans le troisième quart alors que Vifquin et Delbecque semblent réussir tout ce qu’elles entreprennent.

Alex de Witte aura beau demander plus d’intensité à ses joueuses, la messe est dite et Kain se qualifie de façon méritée pour la demie et n’aura rien à perdre à Pont-de-Loup au début du mois de janvier. "J’ai retrouvé des battantes qui ont montré ce qu’elles savent produire, à l’image de notre premier succès contre Templeuve au début de saison en championnat", confiait Samuel Vankeersbulck. Des propos confirmés par Léa Winer: "Nous étions stressées pour ce derby mais on a réussi à développer notre jeu et à nous dégager de la pression, le coach ayant trouvé les bons mots pour nous permettre de retrouver la confiance."

Dans les rangs templeuvois, Sophie Deglé était heureuse que le match se termine sans blessure: "L’agressivité kainoise était assez limite mais je félicite les adversaires pour leur succès. De notre côté, on espère terminer l’année par deux succès en championnat pour confirmer notre deuxième place."

Son coach Alex De Witte retenait la bonne ambiance générale: "Une belle propagande pour le basket provincial. On est battu mais les progrès sont constants… On espère faire mouche dans quelques semaines lors de notre prochain rendez-vous en championnat contre Kain."

Malgré le froid de canard à l’extérieur, la température au sein du chaudron templeuvois a finalement vite monté et la fête aura certainement duré très tard dans la nuit.