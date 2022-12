Deux penaltys et une exclusion en quinze minutes laissent le Pays...vert de rage !

Tout semblait réuni pour une belle après-midi de football au stade des Géants, dont les travées étaient pour une fois assez garnies. Mais deux heures plus tard, au terme d’un match assez tendu sur le terrain comme en tribunes, les sourires avaient disparu des mines athoises. Pourtant, en début de partie, les joueurs du Pays Vert avaient réussi à museler les Dragons. Cardon frappait bien des 20 mètres après cinq minutes de jeu, mais ça n’inquiétait pas Zimine. Fort de sa belle assise défensive, Ath n’hésitait pas à sortir. Après douze minutes de jeu, tout le kop athois exultait: Vandeville était à la réception d’un excellent centre de Romont, mais il ne trouvait que le petit filet. Illusion d’optique et fin des illusions athoises car, à partir de la demi-heure de jeu, le beau château de cartes mis en place par David Bourlard s’est écroulé. La première alerte est venue des pieds de Diakhaby, qui trouvait le montant de Zimine suite à une partie de billard dans le rectangle athois. Le Pays Vert pouvait souffler, mais pour la dernière fois de l’après-midi. À la 36e minute de jeu, Zimine négociait mal un ballon en cloche d’Eckhaut. Le portier athois relâchait le cuir dans les pieds de Cordaro. Sentant le gardien dans son dos, ce dernier s’écroulait un peu facilement, mais pas aux yeux de l’arbitre, qui désignait le point de penalty. David Cardon ne se faisait pas prier pour inscrire son onzième but de la saison.

La rouge de Mangunza a sonné la fin des espoirs athois

Les ennuis athois ne faisaient que commencer: deux minutes plus tard, Mangunza était jauni, sévèrement, pour la deuxième fois. Menés et évoluant à dix, les joueurs locaux prenaient un troisième coup sur la tête quand M. Pottier accordait un second penalty aux Montois juste avant la mi-temps… et juste après que Vandeville ait trouvé le poteau. Cordaro faisait parler son sang-froid pour mettre les siens à l’abri.

Mons a fini à 9

La messe était dite. Même s’ils n’ont jamais baissé les bras au cours d’une seconde période très pauvre en occasion, les pensionnaires du stade des Géants n’ont jamais non plus semblé en mesure de renverser la tendance. Les deux exclusions montoises sont sans doute arrivées un peu trop tard pour les Athois, qui n’ont finalement pas grand-chose à se reprocher.

Tout s’est ligué contre les Athois ce dimanche. Peut-être plus encore que le penalty inexistant converti par Cardon, c’est la carte rouge adressée à Brian Mangunza deux minutes plus tard qui a précipité la défaite athoise. "C ’est plus que sévère, estimait l’élément du Pays Vert au coup de sifflet final. Sur la première carte jaune, il n’y a même pas faute: le Montois et moi frappons tous deux dans le ballon, et il crie simplement plus fort. Je suis finalement exclu sur ma troisième faute du match, qui était celle-là très légère. Finalement, la seule faute pour laquelle j’aurais pu être averti, c’est celle où l’arbitre a laissé couler. Je ne suis même pas fâché: je suis simplement dépité, d’autant plus que je ne suis que très rarement exclu. Alors, quand c’est immérité, c’est encore plus dur à avaler."

Même frustration dans le chef du gardien Alexei Zimine. Certes coupable d’avoir relâché le ballon dans les pieds de Cordaro sur la phase qui a amené le premier penalty, le portier athois a ensuite été victime du métier de l’ancien pro. "Je suis derrière Cordaro, j’écarte bien les bras pour éviter de faire faute, et là, il s’écroule de manière théâtrale. Que dire ?" Zimine n’a ensuite pas réussi à réparer son erreur. "Le coach m’a fait un signe, je l’ai suivi, mais Cardon m’a pris à contre-pied. Bis repetita sur le penalty de Cordaro. Je me souvenais qu’il en avait tiré un à ma gauche la saison passée. Mais apparemment, lui aussi s’en souvenait et il a changé de côté." Cordaro confirme . "Bien sûr que je m’en souvenais." Du métier, voilà sans doute tout ce qui a manqué aux Athois ce dimanche.