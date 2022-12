D2 ACFF: Encore une défaite en dernière seconde pour Acren...

Face à une équipe de Acren très déforcée, comme l’avait annoncé Fabrice Milone, et clairement venue en bordure du Néblon pour jouer le point, Hamoir n’a pas manqué de possibilités de but en première période.

On ne jouait pas encore depuis 5 minutes que Biersard avait déjà hérité de deux belles possibilités. La première était sauvée sur la ligne par un défenseur et la seconde voyait l’excellent gardien acrenois s’emparer du cuir. À la 7e, le tout Hamoir était en droit de réclamer un penalty pour une poussée dans le dos de Yilmaz. Les occasions de but étaient à mettre quasi uniquement dans l’escarcelle des Rats qui réclamait cette fois à tort un penalty pour une faute sur Lafalize.

Lucas devait encore se montrer très attentif jusqu’à la pause qui était atteinte sur un score de parité. Les Hamoiriens n’étaient pas récompensés de leurs efforts offensifs mais qui manquaient parfois un peu de réalisme.

Houzé a redonné l’espoir

Les Bleu et Noir reprenaient leur marche en avant après la pause et à la 55e, une frappe hamoirienne touchait le poteau. Le cuir revenait directement dans les pieds de Lafalize qui faisait sauter le marquoir (1-0). Acren était ainsi obligé de changer son double mur défensif et les changements effectués allaient faire que les protégés de Fabrice Milone se montraient plus dangereux. Rausin devait rapidement effectuer un double arrêt pour préserver ses filets inviolés. À plus ou moins un quart d’heure de jeu du terme de la rencontre, la défense hamoirienne tergiversait et Houzé en profitait pour jeter le doute dans les rangs locaux (1-1)

Tietcheu devait encore sauver la mise in extremis avant que ce diable de Yilmaz ne mette tout le monde d’accord en dribblant le gardien et en marquant d’un angle impossible via le poteau (2-1). Hamoir brisait enfin la spirale de matchs sans victoire à domicile tandis que Acren quitte les bordures du Néblon avec un 0 sur 18… Il est urgent de se reprendre à la Real. Et rien ne sera évident avec la venue de Meux et le déplacement à Warnant avant la trêve.

Le coach hamoirien ne masquait pas son soulagement. "J’ai l’impression qu’on a conjuré le sort et briser la spirale négative. Sur le match, je pense qu’il n’y a pas photo. On a eu plus de maîtrise, de possession et d’occasions mais on craignait de revivre les précédents scénarios à domicile. Acren est une bonne équipe et ils ont enfin mis le nez à la fenêtre après le premier but. On n’a pas su alors profiter d’un ou l’autre contre pour doubler la mise". Dans l’autre camp, Fabrice Milone était quelque peu frustré: "Venir chercher un point à Hamoir dans la situation où on se trouve aurait été un exploit face à une équipe difficile et dangereuse avec son trio d’attaque. On a fait les cons car je pense qu’on a eu la possession du ballon en seconde, tout en remarquant que Hamoir restait dangereux en contres. On a voulu forcer pour mettre le 2e à la place de se contenter du nul. Cela me casse les pieds pour rester poli. On était venu pour jouer d’une manière prudente avec un système tout pourri. mais la situation actuelle fait que…"