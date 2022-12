Brunehaut s'incline à Liège malgré une excellente première mi-temps

Avec déjà trois succès au compteur et en surfant sur la vague de l’excellente prestation contre Lummen, Brunehaut espérait secrètement réaliser un exploit samedi soir à Liège. Sans Bevernage et Bellanger, les Lionnes entrent parfaitement dans le match, s’offrent le premier quart puis gèrent bien le deuxième mais le retour des vestiaires est hélas fatal à nos joueuses régionales qui n’inscriront en effet plus que treize points après la pause. "Je pense bien que Pierre Cornia, le coach liégeois, n’avait pas visionné notre équipe et s’attendait à dérouler. C’était tout sauf le cas et il a remis les choses au point dans le vestiaire, commentait Lorine Gobert qui n’a pu que constater les dégâts par la suite. Liège nous a mis une pression folle et l’intensité défensive locale nous a été fatale. Alors qu’on attendait clairement plus de Bineta Ndoye dans un tel match, l’Américaine Littlefield, pourtant très bien contenue par Camille Arfaux, s’est régalée et a fait la différence."

« On a rivalisé… »

La coach des Lionnes avait logiquement des sentiments assez partagés à l’issue de cette partie: "Dans un sens, je suis contente d’avoir fait douter une équipe liégeoise qui ne s’attendait pas à une telle opposition. On a clairement rivalisé contre une équipe bien plus expérimentée et on n’a ainsi jamais eu peur de regarder ses joueuses les yeux dans les yeux. D’un autre côté, on ne peut évidemment rien revendiquer lorsque l’on n’inscrit que treize petits points en une mi-temps. Ce manque de constance se paie très cher quand on joue en nationale 1. On va laisser passer cette petite déception et se remettre au travail cette semaine pour le match à Namur."