Le Triptyque ne sera plus « à étapes »

Le calendrier de la saison cycliste 2023 en Hainaut laisse un blanc à la date où s’organise d’habitude le Triptyque des Monts et Châteaux. L’épreuve dirigée par Michel Delitte ne se tiendrait l’année prochaine, du moins dans la forme qu’on lui connaît, c’est-à-dire d’épreuve à étapes. Chacun espère à l’avenir une renaissance, mais plus sous la forme d’une course d’un jour.