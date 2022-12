Houthalen pour se relancer

L’Estu arrivera-t-il à relancer la machine ? Si oui, ce sera une jolie perf, Houthalen étant un adversaire qui marche plutôt bien depuis le début de saison et ce n’est pas le surprenant nul que le Kreasa n’a pu récemment éviter chez lui face à Gand qui remet ça en question. Ce score de 21-21 réalisé par l’avant-dernier du classement chez le deuxième peut-il donner des idées aux Tournaisiens ? Ils doivent y croire en tout cas, se rappelant des jolies prestations offertes à leurs supporters dans le courant des mois d’octobre et de novembre avec les victoires contre Gand et Merksem, le nul à Eynatten en championnat, ainsi que la qualification face à Izegem en Coupe de Belgique.