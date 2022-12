Grégory Voiturier: « Collants, tutu, talons, non ! Machette, oui ! »

Malade en début de semaine, Jérémy Descarpentries a donc laissé à Grégory Voiturier les séances de lundi et mercredi: "J’ai senti beaucoup d’envie avec un groupe qui s’est donné à fond en mettant le pied, c’est bon signe pour demain, détaille illico Greg. Il faudra du caractère à Uccle. Si on sort les talons, le tutu et les collants plutôt que la machette, on aura alors des problèmes. J’espère que le terrain du Léo aura pu sécher un peu parce que les quelques images vues me font dire que notre deuxième terrain d’entraînement est un véritable golf par rapport à ce que nous risquons de fouler. Il faudra que les joueurs fassent abstraction de cet élément, surtout qu’on va au-devant d’une quinzaine qui pourrait nous permettre de nous installer confortablement dans le fauteuil de la deuxième tranche. Il faut dès lors poursuivre cette spirale positive et récupérer les points perdus contre Tamines malgré la qualité technique bien présente dans le camp local. On devra sans doute pratiquer un jeu plus direct", explique encore l’adjoint tournaisien.