Et si le BB Brunehaut créait la sensation, à Liège ?

C’est sans pression que le BBB se déplace ce soir à Liège pour y affronter les Panthers de Pierre Cornia. Lorine Gobert et ses filles se montrent totalement décomplexées après avoir vaincu Charleroi, Laarne puis Lummen. "Liège, Namur et Waregem, ce sont trois adversaires que nous pouvons éventuellement croquer aussi dans un bon jour. Nous devons en tout cas les affronter les yeux dans les yeux", prévient la coach de Brunehaut, plus du tout impressionnée par les grands noms qu’elle rencontre au fil de cette première expérience. "Je me concentre avant tout sur mon équipe. Je la sens capable d’être la bonne surprise de ce championnat. Nous irons toutefois à Liège sans Bevernage, qui s’est occasionné une déchirure et ne jouera plus cette année, et je ne prendrai aucun risque avec Bellanger, qui souffre d’une contracture à la cuisse et qui reprendra tranquillement lundi. Par contre, nous pourrons compter sur Dunia Huwe, qui a confirmé qu’elle nous accompagnerait jusque-là trêve, voire peut-être au-delà si elle ne trouve pas d’autre employeur. Notre nouvelle ailière se sent très bien chez nous, c’est comme si elle avait toujours été là. Me voilà donc pourvue d’une arme supplémentaire en périphérie, comme elle l’a démontré en rentrant trois de ses cinq tentatives à distance samedi dernier." Lorine Gobert sait d’ores et déjà à quoi s’attendre ce soir en Principauté : "Les Liégeoises sont redoutables sur la distribution. C’est une équipe très bien en place et qui joue toujours en mouvement. Je le répète, j’insiste plus sur notre jeu à nous, sans trop me focaliser sur l’adversaire, mais j’ai quand même donné quelques indications à mes filles, en espérant ramener quelque chose." Le BBB abordera incontestablement la rencontre avec le plein de confiance !