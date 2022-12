Déplacement difficile pour les Hurlues

Ce samedi, le PVTM jouera à 14 h 30 au hall polyvalent de Wasmuel une rencontre qui vaudra le déplacement puisqu’il y affrontera Saint-Ghislain, une formation classée troisième. Sixièmes avec un match de moins, les Mouscronnoises auront certainement fort à faire pour venir à bout d’une formation qu’elles avaient pourtant battue trois sets à un lors de leur dernière confrontation. "C’était au second tour de la saison dernière et à domicile, se souvient Jérôme Hermand. Toujours en lice pour la montée à ce moment-là, elles devaient absolument gagner et avaient été surtout victimes de leur fébrilité. Ce n’est plus du tout la même équipe cette saison puisque depuis lors, quatre nouvelles joueuses ont rejoint le club. Même si Saint-Ghislain a perdu Yasmine Aït Atmane, une bonne centrale partie tenter sa chance à Nivelles en N3, les arrivées ont clairement compensé ce départ. Après une défaite à Lessines en ouverture de championnat, notre adversaire a enfilé six victoires d’affilée avant de perdre à Tchalou la semaine passée. Nous, même si on a perdu, on sort d’une bonne prestation contre Masnuy, le principal prétendant au titre. Mais c’était à Mouscron où les filles se sentent bien. À l’extérieur, ça reste un peu compliqué. Mais comme Laura Dutrieux à la passe et Louise Depauw comme libero commencent à bien trouver leurs marques à leurs postes respectifs, les attaquantes s’expriment de mieux en mieux. Malheureusement tandis que Noémie Dupont est plâtrée, je devrais peut-être encore me passer d’Élodie Delnatte victime d’une inflammation au tibia qui a du mal à guérir. Elle fera un dernier test en fin de semaine. Si elle est présente, elle ne commencera en tout cas pas la partie. Heureusement, Julia Vroman qui la remplace depuis deux matchs a donné entière satisfaction. À mon avis, le service sera avant tout la clé du match. Pourle reste, on a les armes pour un résulta t", conclut le coach hurlu.