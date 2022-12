David Cardon, le Dragon qui crache le feu

David, on revient tout d’abord sur la belle performance de votre équipe la semaine passée: un succès face au leader !

Au niveau du résultat, ça s’est évidemment bien passé. C’est ce qu’il nous fallait ! On gagne 1-0 contre le voisin avec qui on partage le stade, le premier du classement aussi, c’est nickel ! On a montré à Saint-Symphorien qu’on était chez nous au Tondreau. Par contre, dans le jeu, on doit avouer que l’adversaire a été meilleur que nous. J’avais vu deux fois cette équipe à l’œuvre cette saison, elle m’avait laissé une belle impression… Confirmation une fois sur le terrain: du beau foot, de beaux joueurs ; ils méritent donc d’être leaders ! Quand on voit la qualité de cette formation, on se doit d’être juste heureux d’avoir pris les trois points en jeu.

En revenant à trois points de la première place, Mons redevient plus que jamais un candidat au titre, non ?

En effet et on mérite cette remontée ! Depuis l’arrivée de Dante Brogno comme coach, on fait de meilleurs résultats. Il nous fallait quelque chose de nouveau et il nous l’a apporté. Ce qui n’empêche pas encore certains gaspillages: le 0-0 à Uccle ou la défaite au Crossing. Même si on aurait pu avoir plus de points, on est dans une bonne dynamique.

En début de saison, on était loin de cet enthousiasme…

Parce que c’est Mons et vu les transferts, tout le monde attendait mieux de nous. Et on s’est sans doute aussi dit que l’on allait jouer la tête. Mais avec le 4 sur 12 pour débuter, on a vu qu’il ne suffisait pas de monter sur le terrain. Il fallait prester ! C’est de toute façon comme ça dans le foot, quel que soit le niveau. En P4 aussi, si tu veux gagner, tu dois mettre ton bleu de travail et ne pas croire que tout ira comme sur des roulettes.

Et qu’en est-il de votre saison à titre personnel ?

Ça se passe bien ! J’en suis à dix buts en quatorze matches. J’ai vite trouvé mes marques. Déjà en début de saison, avec Laurent Demol, j’étais en réussite avec trois réalisations en quatre matches. Mais l’arrivée de Dante facilite peut-être mon travail de buteur. Au-delà de servir l’équipe, je garde toujours en tête un objectif à atteindre: les 20 buts ! Je suis dans les temps, je m’en réjouis d’autant plus que ma réussite coïncide avec la remontée de l’équipe au classement. Je ne me blesse pas, je touche du bois, je suis titulaire à chaque match, je suis décisif comme samedi dernier en étant l’unique buteur… Je n’ai pas à me plaindre !

Sans regret donc d’avoir quitté le foot néerlandophone où vous aviez vos marques…

Non car le niveau de cette D3 francophone n’est pas mal du tout. On sent aussi que les adversaires se transcendent toujours plus contre nous, c’est le nom de Mons qui fait ça ! Il y a bien eu deux ou trois matches où je me suis dit qu’en face, c’était plus faible, mais globalement, le niveau reste très correct par rapport à ce que j’avais en D2 flamande.

Dimanche, vous revenez dans la région avec ce match au Pays Vert. Vous avez joué à Tournai et Acren mais jamais à Ath…

Et pourtant, j’ai eu l’occasion d’y signer après mon passage acrenois et aussi récemment via Jimmy Hempte avec qui je m’entends bien. J’ai hésité car c’est un chouette club, familial, avec une belle ambiance. Là, en plus, les résultats suivent, ils sont sixièmes à quelques points de nous ! Ils ont perdu la semaine passée mais j’ai vu qu’il y avait pas mal de blessés. C’est une équipe qui progresse chaque année ! Un beau petit stade aussi où on affronte toujours de chouettes personnes et des joueurs sympas, un staff et une direction agréables. Ça reste spécial pour moi d’aller là-bas et j’ai toujours à cœur de bien y prester.

Vous y avez déjà marqué ?

Oui et la dernière fois, c’était lors d’un match amical avec Renaix ; on avait gagné 0-3 et j’avais mis un triplé ! Ath, ce sont donc généralement de bons souvenirs (rires).

Le Pays Vert est prévenu ! Vous connaissez ses joueurs ?

Il y a Val Romont avec qui je m’entends très bien. Et David Bourlard, le coach, je l’ai eu comme éducateur à l’école et j’ai joué contre lui quand il évoluait à Péruwelz, puis aux Géants Athois. J’ai eu Quentin Hospied comme équipier à Acren. Je connais aussi Sven Leleux, les Dubois, Julien Jadot, Jo Eckhaut… En fait, on se croise souvent en fin de saison lors de tournois amicaux de minifoot.

Ils savent tous qu’il faudra vous tenir à l’œil…

Comme chaque adversaire ! Le souci est que j’ai mis dix buts alors que mes équipiers en sont à un ou deux, ce qui fait de moi la cible privilégiée des défenseurs. Mais j’aime finalement bien ce traitement de faveur car j’arrive toujours à m’en sortir (rires).