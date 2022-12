ASTEK B et TEF A seront outsiders, en Coupe

Place à la coupe du Hainaut ce week-end avec sept représentants de Wallonie Picarde sur le pont. Au moins l’un d’entre eux accédera automatiquement au stade suivant puisqu’un derby retient toute l’attention ce soir au Palais des Sports de Templeuve, où les voisines de l’Essor et du TEF s’affronteront dans un duel sans merci. Dans une dynamique impressionnante depuis plusieurs semaines et fortes de leur métier, les locales partent avec les faveurs des pronostics, elles qui rêvent d’une finale depuis des années. Il faudra encore pour y arriver vaincre probablement Pont-de-Loup en demi-finale. Mais d’abord Kain, où Sam Vankeersbulcke se montre particulièrement serein dans la peau de l’outsider: "Il suffit de voir les derniers résultats de nos amis templeuvoises pour se rendre compte de la difficulté qui nous attend. Même si nous avions gagné en ouverture du championnat sur le score de 58-45, je donne volontiers l’Essor favori. Primo, Alex De Witte connaît ce niveau de compétition sur le bout des doigts. C’est quelqu’un de très organisé qui parvient à faire appliquer ses systèmes à la lettre. Secundo, son effectif est lui aussi nettement plus expérimenté que le mien. Tertio, mes jeunes ont pour elles l’envie et la fougue, mais notre jeu est moins fluide, et nous connaissons encore beaucoup de up and down, comme on a pu le constater contre Soignies et Montagnard, avec chaque fois un off-day total. Pour corser le tout, les sœurs Dubois et Lysiane François sont toujours blessées."