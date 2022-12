A la Real, Denis Delaunoit veut "retrouver le plaisir de jouer au foot avant tout"

Denis, vous faites l’ascenseur entre la P2 et la D2. Comment vivez-vous cela ?

Plutôt bien parce que je sors d’une saison difficile à Rebecq. Je n’avais presque pas joué à cause de plusieurs blessures. Je n’étais pas spécialement bien dans le groupe non plus. Au fil de l’année, j’avais perdu le plaisir de jouer. Physiquement et mentalement, c’était difficile. Mon but à Acren, c’était de retrouver ce plaisir de jouer au football dans un club où la pression est moindre. Vu ma dernière année, je m’attendais à devoir me battre pour ma place. Mais je retiens avant tout que j’ai retrouvé du fun. Je me sens pleinement intégré dans le groupe de D2 car tout le monde est susceptible de descendre dans l’équipe bis. Il n’y a pas de titulaires indiscutables. Tout le monde peut dépanner dans les deux groupes.

Êtes-vous arrivé avec l’envie de prouver que vous méritez votre place en D2 ?

Pas spécialement pour prouver mais plutôt pour montrer que je mérite d’être là. Je l’ai déjà prouvé à plusieurs reprises à Rebecq en effectuant de bons matchs ou de bonnes montées. Je ne doute pas de mes capacités. Mais à Acren, je trouve un club qui me convient mieux. Je suis encore jeune, il y a moins de pression. C’est plus familial. L’exigence est bien présente mais il y a moins de prises de tête. Je reprends vraiment du plaisir à toucher le ballon. Aussi bien à l’entraînement qu’en matchs.

Et cela commence à se ressentir sur le terrain également.

Avant mon petit arrêt à cause d’un état grippal, j’avais le sentiment de monter en puissance. J’étais plus souvent dans le groupe D2. Je recevais plus de minutes. J’ai marqué à Solières, ce qui m’a fait du bien mentalement. C’est toujours important pour un attaquant. J’ai touché deux fois le poteau à Verlaine. Je me sens plus libéré et je tente plus de choses. J’ai de bonnes sensations la semaine. J’espère pouvoir aider l’équipe à sortir de sa mauvaise passe.

Cette mauvaise passe est notamment offensive. Est-ce le moment d’offrir la chance à d’autres joueurs ?

Ce n’est pas à moi que la décision revient et je respecte toujours celle prise par les coachs. Moi, je peux juste continuer à travailler au maximum. Tout ce que je peux dire, ce que je n’attends que ça, ma première titularisation. J’espère recevoir ma chance et aider l’équipe comme je le peux. La chance que j’ai ici, c’est que Jean-Luc Delanghe me connaît bien. Il me dit clairement les choses, avec franchise. Je sais ce que je dois faire pour avoir ma place mais je sais aussi qu’il a confiance en moi. Je sens que je suis un joueur à part entière du groupe. Je veux le prouver.

On entend parfois dire que Denis Delaunoit est un attaquant combatif mais manque de finition. Qu’en pensez-vous ?

Cela me fait sourire car on me disait l’inverse quand je suis arrivé à Rebecq. On précisait que je n’étais pas assez présent dans le jeu mais que j’étais efficace sur mes seules occasions. j’ai compris beaucoup des choses dans le jeu durant mes années dans le Brabant. Que ce soit dans mes déplacements avec ballon mais aussi ceux sans ballon. Ici, c’est un peu l’inverse. En préparation, j’ai livré de belles prestations mais sans marquer. Depuis, j’ai moins d’opportunités de me montrer. Au cumul, je n’ai pas encore un match complet. Ce n’est pas toujours facile de prouver en montant au jeu. Mais je me bats pour cela. Mon premier but a été libérateur. Il m’a enlevé de la pression. Car buteur, c’est un poste ingrat. On peut être mauvais mais marquer et être applaudi. Ou être très bon mais pas félicité parce qu’on ne score pas. Mais je ne doute pas de moi. Je n’ai pas perdu le sens du but en deux ans.

Dernière question plus personnelle, quel rôle joue votre papa, Sébastien (bien connu à Anvaing) ?

Il est très important. Il m’a toujours soutenu et cru en moi. Il a vu que j’avais des qualités. Quand j’ai commencé mes études, il m’a aidé à trouver une place à l’AC. Il était déjà fier de me voir marquer en P2, qui plus dans un club qui compte pour lui. Ensuite, il a été très fier de mon transfert vers la D2. Il m’a inculqué les valeurs de travail et de persévérance. Il ne loupe presque aucune de mes rencontres.