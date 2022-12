Les Dauphins n’auront plus l’intention de lâcher la tête !

Après neuf journées et donc à la mi-championnat – phase classique, précisons bien –, le parcours de Mouscron n’atteint peut-être pas la perfection mais on n’en est pas loin. Avec leurs huit succès et leur seul nul, les Dauphins de Gabo Gallovich sont en train de planer sur la Superligue et confirment que personne ne s’était trompé en les pointant comme principaux candidats pour le titre en début de saison. D’autres plaçaient certes aussi une pièce sur La Louvière, qui a annoncé ses ambitions en août dernier, et Malines, le champion sortant. Si la première a justifié le rang qu’elle souhaite occuper en contraignant les Hurlus au partage en octobre, tout en chutant un peu à la surprise générale le week-end dernier à Courtrai, le second cité n’a pu rivaliser, contrairement à la saison passée, avec nos régionaux. Les Pirates ont coulé à Mouscron samedi passé, encaissant un revers de dix buts qui atteste de la nette différence entre les deux équipes malgré une première période de mauvaise facture.