Le Pays Vert B veut rester confiant

Englué à une si peu enviable quinzième place au classement, le Pays Vert B accueille Thumaide ce samedi à 14 h 30, histoire de permettre à l’ensemble de ses bénévoles d’être présents le lendemain pour le match de son équipe de troisième nationale contre Mons. Le coach Dimitri Van Nieuwenhove reste confiant en évoquant le match à venir: " On pourrait penser qu’on est actuellement sous pression et c’est vrai en partie puisque nous sommes des compétiteurs mais ces dernières semaines, nous avons surtout manqué de la réussite qui nous accompagnait assez régulièrement la saison passée. Après dix jours de préparation, je pense que le groupe est prêt pour ce match contre Thumaide qui s’annonce intéressant puisque nous connaissons bien quelques joueurs ainsi que Philippe Labie. Quoi qu’il arrive lors de ce week-end, le club garde confiance en ce projet. Notre équipe de P3 est là pour faire progresser les jeunes du cru et tout le monde a bien conscience que le maximum est fait, notamment avec l’aide venue des joueurs de nationale qui nous renforcent toujours avec un esprit très positif. "