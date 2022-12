Herseaux est prêt pour le double derby

Sans esprit revanchard

Par contre, rien n’était écrit à l’avance pour la réception de Manage par Herseaux. Entre une équipe locale présente dans le Top 5 de l’élite provinciale et une formation visiteuse qui occupe le huitième rang, on avait une petite idée de l’issue du duel de samedi dernier mais tout était envisageable. "On a livré un très bon match, reconnaît le coach des Herseautoises Cédric Lacroix qui ne pouvait que se réjouir du succès 4-1 de ses troupes. On a maîtrisé le match du début à la fin. Je suis content de l’application mise par le groupe."

En quarts de finale, Herseaux ira à Gosselies le 22 janvier. De quoi envisager une place en demi-finales comme la saison dernière ! Avant, il faudra penser au championnat et à ses trois dernières rencontres avant la trêve hivernale. Et calendrier particulier oblige, Herseaux affrontera deux fois le voisin du Stade Mouscronnois: ce vendredi soir et le samedi 17 décembre ! Doubles retrouvailles entre les équipes qui s’étaient disputées le titre de P2 il y a à peine huit mois, et cela à l’avantage des Hurlues. "Toutefois, j’appréhende le derby comme un autre match, avec la même préparation et la même envie de vouloir faire un bon match. Il n’y a pas non plus d’esprit de revanche, le match retour de la saison passée est déjà loin. Pour mes filles, c’est peut-être différent mais je leur ai rappelé de rester focus sur le duel qui arrive. On était en P2, ici on est en P1 avec l’unique objectif du maintien et de prendre match par match en y mettant avant toute chose du contenu. Que ce soit Mouscron ou un autre adversaire en face, on fera le maximum, avec beaucoup moins de poids sur les épaules car il n’y a cette fois-ci pas de titre au bout des 90 minutes, mais juste trois points. Ce sera certainement un beau et bon match. J’ai confiance en mon groupe qui vit bien, car on joue de mieux en mieux."

Avec la bonne mentalité

Au rayon "qualification surprenante", on épingle volontiers celle de Wez qui a battu la REAL 4-3. " Un match engagé qu’on a abordé avec le duel de championnat en tête (NDLR: début octobre, Wez avait été battu 2-3 par le leader de la P2A). Hélas, on débute mal avec une REAL dominatrice. Si on a défendu avec cœur, on a balbutié

notre foot. C est comme ça qu’on offre l’occasion à Lory Pelders de déflorer la marque. Le deuxième thème est plus équilibré mais les Lessinoises ont plus d’occasions.

Toutefois, sur une passe anodine en retrait, la gardienne adverse offre l’égalisation. On prend confiance tout en offrant des espaces que nos rivales exploitent à deux reprises en cinq minutes. À force de volonté et de combativité, on a enfin mis le pied sur le ballon, ce qui a amené du danger dans leur camp. À la 78e, Charlotte Carels pousse une Acrenoise à marquer dans son but sur un corner. Sept minutes plus tard, Melyna Delhaye nous a offert un show en se baladant dans la défense afin d’isoler Laure Daemen qui permettait à notre Américaine Rosanna Sevillano d’égaliser ", revit Nicolas Descamps.

Le coach de Wez exultait totalement quand Melyna fixait le score à 4-3 sur un centre millimétré de Charlotte. "Toutes les joueuses sont fières d’avoir eu cette mentalité pour permettre de renverser la situation très mal embarquée. C’est une de nos belles évolutions avec des constructions plus élaborées même si cette qualité a été trop rarement exploitée lors de ce match. C’est partie remise. À l’heure actuelle, on se délecte de la qualif." Qui emmènera Wez à Mouscron, alors que le Pays Vert recevra Morlanwelz !

Ce samedi, retour en championnat ! "Il ne nous reste juste qu’un match avant la trêve, chez les équipières de Natacha Mordefroy. Templeuve est une équipe très accrocheuse. On ira à la Providence ave c beaucoup de respect et de concentration."