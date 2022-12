Édouard Claisse soutenu par Intermarché-Wanty Gobert

Des résultats lui ouvrant de jolies perspectives ! "Édouard est un vrai talent et un coureur de la région. Quand on gagne deux courses de côtes en solitaire comme il l’a fait, ça démontre de vraies qualités de grimpeur-puncheur, témoigne Jean-François Bourlart, patron de l’équipe World Tour. Édouard va bénéficier d’un vrai suivi comme chez les pros. Il sera en contact avec les entraîneurs et il y aura déjà un lien avec l’équipe continentale qui est dirigée par Kevin Van Melsen, continue l’Isiérois. Il y aura aussi une aide au niveau du matériel." En tout début de saison, Jean-François Bourlart avait exprimé toute sa volonté d’aider les jeunes de la structure IWG Wapi dans leur développement. D’ailleurs, les jeunes ont reçu excatement les mêmes casques que les coureurs pros. En prouvant sur le vélo, Édouard Claisse franchit là, une étape supplémentaire dans sa formation. Aux autres coureurs de montrer désormais qu’ils méritent eux aussi ce coup de pouce supplémentaire pour passer un nouveau cap dans leur carrière.