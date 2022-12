Ce week-end, c’est réveillon avant l’heure

« Je suis étonné »

On croit rêver: "Franchement, je suis étonné qu’on soit là parce que j’attendais Obigies, Estaimbourg ou Enghien pour ne citer que ceux-là un peu plus près. La mayonnaise a pris rapidement, tous les astres sont pour l’instant alignés pour nous. On a fort bien géré à Templeuve et contre Ere, mais il faut continuer à travailler, c’est la seule recette du succès. On aurait pu s’attendre à une petite baisse de régime après le gain de la première tranche, la défaite contre Isières nous a fait du bien en nous forçant à nous remettre directement en question et on est reparti."

À la question de savoir si ce week-end marque un tournant, Giovanni Huin voit plus loin: "Après Obigies, on reçoit Anvaing. On n’a vraiment rien à perdre dans cette quinzaine, on peut jouer sans aucune pression. Si on fait encore de bons résultats, alors il nous faudra réfléchir mais on en est loin. D’abord ce derby à bien gérer à l’image du club", sourit le Néchinois.

Comme il y a un an…

Le capitaine obigeois Jérémy Marlière sort, lui, la malle aux souvenirs pour évoquer cette rencontre: "On était exactement dans la même situation par rapport à Luingne il y a un an et vous m’avez posé la même question (NDLR: ça et dire que l’on radote, c’est pareil, notre vengeance sera terrible !). Oui c’est un match couperet parce qu’avec dix points d’avance, Néchin serait difficile à rattraper et non parce que ce que nos adversaires ont fait au premier tour, on peut le réaliser aussi ou une autre équipe !"

Et d’enchaîner: "Si on se centre sur notre jeu, si on réussit à faire ce qu’on fait bien habituellement, on a toutes nos chances. Dommage de ne pas avoir préparé ça au mieux en coupe provinciale, on ajoutera les suspensions de Hovine et Baudry mais il faudra faire avec…"

L’autre affiche du haut de tableau oppose Herseaux à Estaimbourg avec du spectacle en perspective: "Les équipes jouent au football, on a la chance d’évoluer à domicile ce qui nous réussit plutôt bien, admet Julien Deconinck. Et même si la qualité du jeu n’est pas en cause, on doit se ressaisir car le compteur ne tourne pas beaucoup ces derniers temps… Estaimbourg a le vent en poupe mais on n’a pas le choix si on veut réintégrer le peloton d’équipes aux basques de Néchin, le patron de la série. On va enfiler notre bleu de travail." Et ce sera sans Moulay et Ribeiro, suspendus.

« Pas à sa place ! »

Corentin Douterlungne se réjouit lui aussi de retrouver le voisin: "Car c’est un chouette match qui nous attend avec une équipe herseautoise séduisante, et pas à sa place au classement. C’est toujours un match spécial et même si on est sereins pour le moment, ça reste du 50-50. On tentera de profiter du duel entre les premiers… Dans notre série, tous les points sont importants et tout va très vite. Il y a trois semaines, on était treizième si mes souvenirs sont bons." Leva, Sénéchal et Graulich sont blessés ou en revalidation.

Dans le haut de la hiérarchie, un déplacement compliqué à Ere attendra les Isiérois. Les Étoilés doivent gagner pour recoller. Templeuve doit se remettre de deux défaites consécutives, ce sera au Pays Blanc (et à 15h au contraire de tous les autres matches). Deux affiches très indécises…

Enfin Anvaing voudra à tout prix renouer avec le succès en accueillant la Real B qui reste sur une belle perf avec sa victoire face à Obigies.