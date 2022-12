Un match de première provinciale en troisième, pour le titre

"C’était davantage un match de première provinciale que de troisième, mais c’était de bonne guerre. Chaque club a joué avec ses forces. Ça a donné un très beau match", raconte Colin Carpentier, également le sélectionneur de Don Bosco.

Victoire pecquoise

Le score s’est terminé en faveur de l’équipe pecquoise, 6-10. "Sur la feuille, on était un peu moins forts que Don Bosco, mais on était ultra-motivés. De plus, en face, on retrouvait deux jeux de défense qu’on adore affronter. Je dirais que c’est grâce à notre esprit d’équipe et notre motivation on a su passer au dessus, même si Don Bosco était également très déterminé", reconnaît Maxime Lecat.

Malgré la défaite, l’équipe tournaisienne ne baisse pas les bras et poursuivra son objectif de montée. "Ils ont été plus forts, mais nous avons su gagner les bons matchs aux moments cruciaux. Pour nous, désormais, l’objectif sera sûrement la deuxième place pour accéder aux barrages ", assure Colin Carpentier.

Pour Pecq, il faudra rester vigilant au second tour, "et surtout rester au complet, précise Maxime Lecat. Il faudra continuer de nous méfier des équipes d’Antoing et de Don Bosco pour obtenir le titre en fin de saison."