Les U14 tournaisiennes championnes en Régionale 1

Hasard du calendrier, les Dames 1 avaient le droit au même déplacement. Et elles l’ont mieux négocié alors qu’elles n’étaient que 10 ! Malgré l’ouverture du score locale, les Rouges et Blanches ne paniquaient pas. Sur un stroke, Isalie Deschietere égalisait. Elles poursuivaient leur bonne prestation en seconde armure. Et ce beau jeu était récompensé par Flavie Landrieu qui suivait bien une balle repoussée par la gardienne des Pingouins sur PC. C’est sur la même phase que le 1-3 fut inscrit. Belle victoire pour les Rescapées qui terminent cette première partie de saison à la 4e place.

L’équipe 2 accueillait Ittre. Les joueuses de Robin Boulanger ont certainement offert leur plus belle prestation de la saison. Florence Delecluse et Lucie Despature trouvaient le chemin du but en première mi-temps. Mais c’était surtout le jeu collectif qui impressionne. La balle tournait bien, les constructions s’enchaînaient et Tournai dominait largement. Même schéma en seconde période où ce sont cette fois Eugénie Gobert et Camille David qui marquaient. La première sur PC (bien servie par Laura Ponzoni) et la seconde grâce à un superbe shoot croisé. Un score qui fait du bien au goal-average du THC et qui lui permet de décrocher la troisième place au classement à la fin de cette première moitié de saison.

Enfin, nouvelle victoire des Ladies et non des moindres vu qu’elles ont claqué un joli 10-0. Les Tournaisiennes se trouvaient bien, surtout en première mi-temps où elles marquent huit buts contre deux en seconde période où leurs adversaires défendaient beaucoup mieux. Hélène Trente seaux a trouvé le goal à cinq reprises, Audrey Ronlez quatre fois et Valentine Foucart une. Il reste aux Ladies un match avant la trêve hivernale et elles restent premières ex aequo avec le Léopold Club.

Chez les jeunes

On termine notre tour d’horizon avec les résultats des jeunes. Les U8 1 gagnent 9-8 contre les Pingouins. L’équipe bis n’a pas fait dans la dentelle face à Ascalon (7-21). Même adversaire pour les U9 1 et victoire 5-9. Les bis s’imposent 7-0 contre Argos. U8 boys 1 Tour1-Ping 9/8. On compte ensuite trois défaites: pour les U11 à Ittre (4-0), les U12 à La Louvière (3-1) et les U14 à Nivelles (3-2). Par contre, succès pour les U16 contre Ascalon (11-0). Chez les filles, les U14 peuvent fêter le titre de R1 grâce à leur 9-0 au White Star. Les U19 perdent 3-2 à Uccle.