Le RPPC Antoing développe le talent de ses joueurs

Un entraînement qui porte ses fruits

Lionel Descamps, le premier joueur du club d’Acren, a donc rencontré les Antoiniens et a commencé à former les uns et perfectionner les autres. "Il n’y avait qu’un seul groupe de joueurs quand nous avons commencé, principalement des jeunes avec quelques adultes. L’entraînement a eu du succès jusqu’à finalement créer trois groupes distincts qui s’entraînent à des moments différents. Nous sommes passés de deux heures d’entraînement, à quatre heures en tout", se souvient Lionel.

La rigueur des séances du nouvel entraîneur a porté ses fruits et Antoing réalise une saison exceptionnelle l’année passée. Deux équipes sur sept sont montées d’une division: de cinquième provinciale en quatrième et de sixième en cinquième. "Les jeunes ont très bien progressé ! Notamment Naël Durenne qui est passé de D4 à D0 en une saison, de même pour Thomas Dupont qui n’était que E6 et qui se retrouve déjà D6 ", ajoute fièrement l’entraîneur.

Se faire plaisir à la table

Grâce à ce gros plus, le club a affilié une petite dizaine de nouveaux joueurs cette saison. Pourtant, les Antoiniens restent très humbles. "Notre ambition première c’est que nos joueurs se fassent plaisir à la table, assure Lucas Desmet, secrétaire. Nous avons huit équipes et nous arrivons à offrir une place au niveau de chacun de nos joueurs sans forcément se fixer d’objectif de montée. Nous jouons principalement le maintien."

Bien que Michel Moulin, à 76 ans, pense doucement se retirer du comité, il a encore beaucoup d’ambitions pour son club et notamment pour les jeunes. "Nous avons des jeunes filles qui viennent à l’entraînement. Le prochain objectif sera peut-être la création d’une équipe dames ?", propose-t-il à son secrétaire, au détour de notre interview.