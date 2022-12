Gros défi face au leader pour Tournai en N3, Frasnes à la relance en R1

En N3, le Celtic a confirmé qu’il était la bête noire des Tournaisiens. Depuis que le TRC est monté en séries nationales, il n’a jamais su s’imposer sur le terrain des Bruxellois. Cela s’est confirmé dimanche avec une lourde défaite: 41-6. Et pourtant, le score fut longtemps de 6-6 avec deux pénalités de chaque côté. Mais ensuite, les Sangs et Or ont manqué de rigueur et ont pris l’eau de toute part. Toutefois, ils n’auront pas le temps de trop gamberger car c’est un fameux défi qui se présente face à eux ce week-end. Dimanche, à 15 h, ils accueillent Schilde. Et ils comptent bien prouver face au leader que la dernière défaite n’était qu’une erreur de parcours. Notons pour être complet que l’équipe 2 a été battue pour la première fois et que les filles se sont inclinées contre Binche, le premier du classement.