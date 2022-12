A 22 ans, l'Enghiennois Dennis Godin possède déjà un sacré tempéramant !

Neuf points contre Flénu pour sa reprise fin octobre puis 21 de moyenne sur les quatre derniers matches, tel est le bilan du protégé de Laurent Wilmus, privé de son sport favori durant plus d’un mois en début de campagne ! Vingt-cinq points lors du sommet victorieux contre la "Frat", autant à Templeuve puis encore seize contre Blaregnies et dix-huit à Dottignies, ont suffi à faire oublier l’absence de Massart, blessé au genou et out pour la saison. "Je pense souvent à lui et nous préférerions tous l’avoir à nos côtés car c’est un joueur formidable, avec qui nous serions encore plus forts. En son absence, chacun doit prendre ses responsabilités pour compenser, remarque Dennis Godin, arrivé de Maffle durant l’entre-saison. J’y ai appris énormément avec Patrick Verdun mais je sentais qu’il était temps pour moi de tenter une nouvelle expérience, quitte à redescendre de deux divisions. Ma sœur Sofie jouant à Enghien, je connaissais un peu les projets ambitieux du club et je me suis dit que ce serait une bonne idée d’y suivre Laurent Wilmus. Une vilaine entorse m’a fait manquer les premières semaines mais je commence à trouver mon rythme de croisière, à l’image de l’équipe d’ailleurs. On se trouve de mieux en mieux et cela nous procure d’excellentes solutions de tir, que je m’efforce de mettre à profit pour scorer." Il serait toutefois idiot de réduire le talent du Flandrien à son insolente adresse à distance et à la pureté de son geste. "J’aime aussi me rapprocher du cercle et parfois même traîner dans le power spot pour alimenter l e marquoir, mais j’insiste, notre atout majeur, c’est le collectif", observe-t-il.