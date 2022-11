Succès marquants de Lessines en N3 et de l’OTT en P1

En P1, l’OTT a renoué avec la victoire en battant Nalinnes à domicile (3-2). "Quand on a été coiffées sur le fil au premier set, j’ai eu peur de revivre le même scénario que les autres fois, témoigne Laurie Goffette. Heureusement on a bien réagi dans le suivant en ne donnant pas de balles faciles au service ou sur les ballons libres. Ce qui a empêché la passeuse de servir les centrales et d’accélérer à l’aile. On a à nouveau du mal au troisième. Mais on inverse la tendance au quatrième. Et à la fin du tie-break, on a encore une balle de match contre nous pour finir par l’emporter 16-14. C'est peu dire que je suis très fière de ce qu’elles ont fait". Dans la même série, Péruwelz a été battu par La Louvière (1-3). "On a très bien servi dans les zones demandées pendant un set. Puis, plus rien", déplore Aurélien Azor. Enfin, toujours dans la même série, où Basècles était bye, Frasnes est venu rapidement à bout de Lessines (3-0). "On a agressé l’adversaire tout le temps, surtout leur jeune libero qui a fini par craquer", se réjouit Emmanuel Hagnéré, coach intérimaire d’Yves Lefebvre.