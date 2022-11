Remise des prix du challenge des Picardes

Après trois années d’absence, le challenge cyclotouristes de l’Entente du Tournaisis était de retour en 2022. Tout au long de 19 étapes, ce sont 7 000 inscriptions qui ont été enregistrées pour une distance totale couverte de 495 000 kilomètres. Si le taux de participation reste légèrement inférieur à ce qu’il était avant la pandémie, les clubs régionaux ont fait le maximum pour dynamiser le calendrier régional et pour offrir de belles organisations. Cerise sur le gâteau, les cyclistes les plus réguliers ont été récompensés en fin de saison. Une tombola a récompensé une soixante de lauréats ayant participé à au moins sept randonnées alors qu’une remise des prix avait lieu ce vendredi à Chercq pour récompenser les 24 cyclos les plus assidus. À cette occasion, le comité présidé par Alain Dedoncker a confirmé que le challenge connaîtra une 32e édition en 2023. Dix-huit randonnées feront partie d’un calendrier très riche après une étape inaugurale le 12 mars à Hérinnes.