Les dames de Saint Piat créent la surprise en Coupe de Belgique - Et du côté des messieurs…

Pour la première phase de cette Coupe de Belgique 2022-2023, les dames de la Palette n’allaient pas être déçues: elles devaient recevoir les trois joueuses série A de Vedrinamur. Mais finalement, la rencontre ne s’est pas tout a fait déroulée comme prévue. Vedrinamur a composé son équipe d’une B0, Caroline Delforge, et de deux séries D, Anne Fagot (D4) et Fanny Bauwens (D2).

Face aux Tournaisiennes qui avaient aligné Nadine Cannoot (C6), Shania Vandendriessche (C6) et Rosie Wacheul (D0) (ainsi que Caroline Poulain (C6) pour compléter le double), Vedrinamur n’avait plus toutes ses chances de remporter la victoire.

Un match serré et une victoire euphorique

La rencontre a été on ne peut plus serrée jusqu’au dernier match opposant Shania Vandendriessche et Anne Fagot (D4). Celui s’est terminé 3 sets à 1 en faveur de Saint Piat qui conclut sur un score final de 4-3. Une victoire qui a déclenché l’euphorie générale chez les supporters et supportrices venus en nombre encourager l’équipe dames. "J’étais très stressée de devoir faire le dernier point pour la victoire, je ne m’y attendais pas. Je suis fière de nous toutes, on a toutes très bien joué", raconte Shania.

"On n’envisageait pas une victoire, peut-être mes coéquipières du championnat, mais pas moi, s’amuse la responsable des dames de Saint Piat, Caroline Poulain. Je pense qu’on s’est prises au jeu quand on a vu qu’il y avait possibilité de gagner, cela aurait été dommage de passer à côté. "

Désormais qualifiée pour les quarts de finale, l’équipe de Saint Piat s’attend à affronter l’équipe de Jamoigne qui évolue en Superdivision, d’ici le mois de février.

Au premier tour, seule l’équipe de Blicquy s’est imposée 7-0 face à son adversaire, V.M.S., dont l’équipe était bien plus faible au niveau des classements. Les messieurs de la Palette Saint Piat se sont inclinés 4-1 en déplacement face à l’équipe de Smash Robertville qui avait un niveau équivalent aux Tournaisiens.

Pour le second tour, Blicquy a déjà déclaré forfait. Don Bosco doit encore jouer son match face à Rooigem Gent, équipe contre laquelle Don Bosco a gagné 9-7 à domicile, ce samedi. Pour la Coupe, le match se jouera à Gand.