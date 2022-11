Par contre, Tournai subit une nouvelle défaite en N3, face à un solide Denderhoutem (0-3). "On recevait les troisièmes. Il nous manquait 3 joueurs. Dans ces conditions, je ne suis pas mécontent de notre prestation", ajoute Francky Dor qui a pu compter sur Lucas Delplace au filet pour faire bonne figure à chaque set.

En Promotion, le VPC était bye. L’OTT s’est imposé à Binche sans briller (0-3). "J' ai vu de très belles choses, mais aussi beaucoup de relâchement par moments. On doit notre succès à la faiblesse de l’adversaire", admet Yvan Cuvelier. Dans la même série, le PVTM, à Guibertin, a ravi un set à son adversaire (3-1). "Nicolas Dubus à l’arrière et Louis Graulich au filet m’ont bien plu, tout comme Robain Vanmoortel comme opposite", souligne Nicolas Anrys, également satisfait par la montée au jeu de Pavel Depoorter.

En P1, le Skill, qui a perdu au tie-break, a frôlé de peu la correction face à Saint-luc Mons (2-3). "On n’était nulle part durant les trois premiers sets, surtout au filet. On remporte le 3e sur le fil. On s’accroche et on fait douter Mons, qui défendait tout jusque-là. Mais au tie-break, on était trop courts à l’attaque", constate Arthur Lefebvre. Dans la même série, Le PVTM est battu à Farciennes (3-1). "On est dans la lignée des semaines précédentes, soupire Rémi Martinez. Les joueurs ne s’engagent pas assez mentalement pour terminer les points rapidement et finissent par faire de bêtes fautes". Même score pour Enghien qui s’est incliné à La Louvière. "C’est l’équipe qui en avait le plus envie qui a gagné", résume Charline Couppez. Enfin, on pointera le nouveau succès de Don Bosco à domicile, vainqueur d’Elouges (3-0).