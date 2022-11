En effet, nos régionaux se sont rendus sur le circuit du Castellet afin de procéder au contrôle technique final de l’ensemble de leurs véhicules. Et excellente nouvelle pour eux: "Tout s’est bien passé pour les deux", se réjouit Xavied Dupont, membre de Wapi Dakar News qui suivra les pérégrinations des deux équipages durant le célèbre rallye. Des aventures que vous pourrez particulièrement suivre dans ce journal et sur nos réseaux sociaux grâce au partenariat qui a été conclu entre la team et le groupe L’Avenir.

Mais avant de pouvoir vivre l’une des courses automobiles la plus célèbre du monde de l’intérieur, il faudra encore patienter un bon mois. L’attente sera certainement encore plus grande pour les pilotes car ils ne verront plus leur véhicule préféré d’ici là. La Range de Nicolas et la VW Cox de Diego Delespeaux font effectivement un petit voyage en bateau jusqu’en Arabie Saoudite. Elles ont embarqué ce week-end depuis le port de Marseille.

Rappelons que le Dakar version 2023 aura une nouvelle fois lieu en Arabie Saoudite. Du 31 décembre au 15 janvier, les participants traverseront le pays de côte en côte durant les 14 étapes. Nos deux Wallons picards y participeront finalement dans la catégorie "Dakar Classic" réservée aux véhicules antérieurs aux années 2000.

Précisons encore pour être le plus complet que Pascal Mercier n’a pas reçu de demandes pour préparer un buggy cette année. Mais le sorcier kainois sera bien présent au sein du Wapi Dakar News en tant qu’accompagnant. Sa science sera un bien précieux pour les participants.