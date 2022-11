La fin du calvaire pour le Bernissartois Megan Laurent?

"Je suis resté deux saisons à Esch, où les investisseurs grecs avaient l’ambition d’accrocher le top 4 et jouer l’Europe, ce que nous n’avons pu réaliser. Connaissant David Lasaracina depuis longtemps, il m’a exposé les projets du RFB, ce qui m’a tout de suite séduit", précisait Mégan Laurent. À peine revenu que je me reblessais. C’était la poisse. "

Malheureusement, depuis son arrivée, il n’a pas eu beaucoup l’occasion de s’exprimer suite à des blessures à répétition.

"En effet, lors du premier match de Coupe de Belgique contre Merelbeke, je me suis occasionné une micro-déchirure au niveau des ischios. Six semaines plus tard, j’ai repris les entraînements, j’ai même rejoué quelques minutes lors du déplacement à l’Olympic et contre Tirlemont. Mais, le mardi qui suivait, à l’entraînement, je me suis fait une élongation quasiment au même endroit. Après de nouveau plusieurs semaines à l’arrêt, j’ai repris avec la réserve et je me suis encore blessé, cette fois du côté droit. C’est vraiment la poisse".

Un assist pour son retour

Ce samedi, face à Knokke, il a été titularisé pour la première fois en championnat, et a même délivré une passe décisive sur le premier but de son équipe. "Sur le plan personnel, je suis vraiment content d’avoir pu enfin rejouer. Et le principal, c’est que je n’ai ressenti aucune douleur. J’espère pouvoir enchaîner les rencontres et continuer de la sorte. J’ai fait du renforcement, car il y avait une différence dans les ischios gauche et droite. Cela s’est rééquilibré, mais je dois encore travailler", admettait-il.

Auteur d’une bonne prestation, il aurait préféré un autre dénouement (2-2). "Il y avait la place pour faire mieux. On prend ce but rapidement qui nous met un peu dans le dur. Puis, on égalise et on est bien dans le match. En seconde période, on pousse et on encaisse un deuxième but. Heureusement, on revient immédiatement au score. Dommage pour la dernière occasion que nous ne parvenons pas à concrétiser à cinq minutes de la fin. C’est le foot. On va affronter des concurrents directs, à nous de prendre les points pour recoller au top 3, à commencer par Liège, même si ce sera compliqué", concluait-il, en espérant que ses pépins physiques soient derrière lui.