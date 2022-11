La Corrid’Ath, enfin en présentiel

La recette reste la même. La course est autant ouverte aux sportifs qu’aux personnes voulant profiter de l’ambiance (NDLR: voir les deux en même temps). Deux parcours seront proposés: une marche de 5 km et la course sur 10. "Deux tours pour ceux qui veulent éliminer un peu plus avant les fêtes ou ceux qui veulent simplement profiter une nouvelle fois des animations". Car sur le tracé, les participants auront des choses à voir. Des passages notamment dans des lieux particuliers de la cité des Géants. "Grâce à l’Académie de musique d’Ath, le soutien de la ville et la maison de la Culture, nous espérons faire vivre un superbe moment sportif et festif". En parlant de fête, il en sera encore question en après course avec une soirée organisée au Quai de l’Entrepôt. Les enfants pourront également profiter d’animations et d’un château gonflable jusqu’à 22 h.

L’occasion est donc belle de s’échauffer avant les réjouissances de fin d’année.