Déjà quatre équipes World Tour engagées au « nouveau » GP Criquielion

Campenaerts au départ logiquement

Et on est certain que le champion lessinois aurait apprécié le parcours dessiné par son… fils, Mathieu. En même temps, quoi de mieux qu’un ancien pro pour dessiner un tracé de 201 km qui plaît aux pros ! "On aura un départ tranquille lors de la jonction entre la Grand-Place d’Ath où a lieu le départ et Lessines. Ensuite, comme l’an passé, on part sur les circuits locaux. On commence par les cinq petits (23,6 km) avec à chaque fois un passage par le secteur pavés de la Blanche. Ensuite, on termine par les deux grands (37,2 km) où le peloton se dirigera vers le pays des Collines. Il y aura deux passages dans la côte du Mont et deux dans la côte des Plachettes. Ce ne sont pas les plus connues du grand public. Mais elles promettent du beau spectacle et une belle sélection. D’autant qu’il faudra repasser deux fois par le secteur de la Blanche où il y a un beau faux plat en sortie. Cela promet du spectacle. Même si ce sont les coureurs qui décideront de la course".

Et le passage en catégorie 1.1 permettra justement d’attirer de grosses pointures. Ce qui n’est pas pour déplaire à Laurent Haegeman, le président de l’ECA. "Notre champion Claudy méritait bien une telle course en son hommage, détaille-t-il. Aussi loin de l’événement c’est dur de donner une liste définitive des participants. Mais on peut déjà assurer que quatre équipes du World Tour seront présentes. Il y aura Intermarché Circus Wanty, Codifis, le Team DMS et Arkea Samsis. On aura aussi neuf équipes pro continental (NDLR: Lotto Dstny, Total Energies, Uno-X, Euskaltel, Bolton Equities Black Spokes, Human Powered Health, Israël Premier Tech, Team Flanders Baloise et Bingoal Pauwels). Enfin, il faut ajouter aussi les team continental de Saint Piran et Tarteletto Isorex. On est en négociations avec d’autres équipes. Notamment du World Tour. Mais on ne veut pas faire d’effets d’annonce".

Par contre, il est déjà quasiment assuré que Victor Campenaerts ou Florent Vermeersch seront au départ. Voilà qui promet déjà !