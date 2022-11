Renseignements: Steve Abraham, 0473/85.01.52 ; Jérémie Devleeshouwer, 0497/45.96.37.

L’ambiance y est super cool car c’est la fin de saison et l’épreuve peut rapporter un dernier bonus de 500 points pour ceux qui n’ont pas leurs dix patronnées mais il suffit d’y participer… Un exemple: Julien Gilmet est actuellement 5e du classement général, il lui suffira de participer pour prendre le dernier bonus et passer ainsi Jo Van Den Brulle pour la quatrième place. Ce sera aussi la dernière fois que le Grand Jo portera le numéro 1 suite à sa victoire en 2019 puisqu’il n’y a plus eu de classement depuis. "Je peux essayer de le récupérer en fin de saison…"

L’ultime rendez-vous de l’année est programmé le 10 décembre, à 17 h 30, à Celles, pour la remise des prix de la 41e édition de l’Acrho.

Une 39e épreuve en 2023…

Et la saison n’est pas encore finie que la prochaine se programme déjà. La réunion des organisateurs de l’Acrho s’est déroulée jeudi soir afin de préparer la remise des prix et le calendrier de la prochaine saison. Le Jogging du Père Noël – pour la dernière fois sous cette appellation – se déroulera le dimanche 18 décembre sur le site du CRP "Marronniers" 94, rue Despars. Les organisateurs désiraient en effet rejoindre le Challenge du Hainaut Occidental (ACRHO). Ce sera chose faite en 2023, elle prendra sa place, en épreuve patronnée, en remplacement des Chemins d’Eole qui ne seront plus organisés. Vous pouvez déjà pointer la date du Jogging "Les Foulées du Cercle": ce sera le samedi 21 octobre 2023. Il y aura donc 39 épreuves au Challenge 2023.

D’autre part, il a été décidé de faire passer le droit d’inscription de 4 à 5 euros, plus un euro à la première participation.