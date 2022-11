Sacrées étamines… mais pas de fleurs !

Manque de maturité

C’est pour cette raison que la victoire aurait fait beaucoup de bien aux Tournaisiens – la moindre unité vaudra cher ! – mais quand on se permet le luxe de galvauder autant, on ne peut être que puni à la fin. C’est exactement ce qui s’est produit: "On n’a pas tué le match quand il le fallait, on a manqué de maturité. Il a suffi de perdre le contrôle de la partie une dizaine de minutes pour prendre un but. On pouvait et on devait clairement faire mieux", se désolait Sofiene Lekehal qui a à l’image de l’équipe tenté mais loupé quelques reprises de la tête tout en voyant quelques ballons lui échapper parce que le contre ne lui était jamais favorable.

Dans certains matches, c’est l’inverse, c’est ça le foot… "On a réalisé une des meilleures entames de match depuis le début de saison mais on doit concrétiser ces bonnes intentions. Avant, on se prenait des buts gags – on est devenu plus réalistes défensivement, c’est juste parfait – il faut y arriver maintenant dans le rectangle adverse. Quand on bénéficie de quelques face-à-face, il faut au moins qu’il y en ait un qui finisse au fond !"

L’attaquant se désolait d’autant plus que les derniers matches avant la trêve ne seront pas piqués des vers: "On va à Uccle puis à Monceau avant d’accueillir Aische… À l’image de cette belle équipe de Tamines qui n’occupe pas une place en rapport avec ses qualités, il va falloir se méfier. Ce serait bien de remporter une tranche le plus vite possible (NDLR: la deuxième donc…) pour être libérés car on a vu ce qui s’est passé lors de la dernière quinzaine lors du défunt championnat."

Samedi, on a vraiment vu de belles choses, surtout en première période marquée par le goal magnifiquement construit terminé par un envoi placé de Dassonville qui ne déçoit jamais que ce soit sur le flanc ou lorsqu’il était aligné comme back: "Pppffff… J’aurais vraiment savouré mon but s’il avait rapporté trois points", pestait-il, esquissant à peine un sourire, une attitude témoignant son immense frustration. On soulignera aussi la belle activité de Calon et l’apport d’un Bellia très efficace à la construction.

Reste à travailler encore et toujours la concrétisation: Ze, Kaba et dans une moindre mesure Calon ont eu d’énormes possibilités de rassurer les Sang et Or sans y parvenir. Il est indispensable d’y arriver parce que le moindre détail fera la différence cette saison.

Les trois derniers matchs seront indicatifs: sur le bourbier du Léo puis à Monceau chez un promu qui s’est très bien adapté à sa nouvelle série, il ne faudra pas perdre de plumes. La réception d’Aische qui n’a pas oublié le camouflet de l’aller sera aussi périlleuse. Si les Sang et Or passent bien ces écueils, tous les espoirs seront permis. Mais comme dirait le coach Jérémy Descarpentries: "Toujours un seul match à la fois…" Paroles de sage, sages paroles !