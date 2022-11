Retour gagnant de Thaddée Adam à Herseaux

Thaddée Adam, vainqueur du général de l’ACRHO en 2016, et précisément de l’épreuve herseautoise où il avait tenu le 3.17 de moyenne au kilomètre, est revenu sur les routes du Challenge, après une deuxième place cette saison à Templeuve. Il a cette fois tenu le… 3.05 au kilo – comme disent nos amis français – pour s’imposer en 31.26, soit 1.59 de mieux qu’il y a six ans ! Le second, le Mouscronnois de la JSMC, Rémy Lagae, vainqueur en tout début de saison à Celles et Dottignies, termine deuxième 20 secondes plus tard. Nick Van Den Brulle, le frère de Jo, est rentré troisième, avec au compteur une minute de plus que le vainqueur. Victor Vico, le futur vainqueur de l’édition 2022 du Challenge du Hainaut Occidental, termine au pied du podium, c’est-à-dire quatrième, en 33.15. Julien Gilmet est cinquième et précède Jo Van Den Brulle rentré cinq secondes plus tard.