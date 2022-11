P3B: les Mouscronnois tiennent les chocs

Au hall de l’Europe, Damien Schiavone savait à quoi s’attendre contre une équipe de Celles qu’il avait affrontée en Coupe avec les " A " dottigniens: " C’est une équipe qui utilise à merveille la contre-attaque pour marquer un maximum avec des joueurs très rapides, et mes consignes défensives allaient dans ce sens. Notre plan a fonctionné puisqu’on a mené quasi-tout le match pour l’emporter de manière méritée. En outre, on peut réellement parler de victoire collective au vu de la répartition des points. Tout le monde a apporté quelque chose. " Six Dottigniens ont scoré neuf points ou plus. La JS se replace ainsi en septième position, ex aequo avec Boussu-Saint-Ghislain. On assiste à un solide regroupement puisque de la troisième à la huitième place, six formations se tiennent en une victoire après le succès des Mouscronnois de la " Frat " sur l’ASTEK, concurrent direct, au terme d’une superbe partie. Benjamin Ramon déplorait pourtant quelques absences dans les rangs locaux: " Mon effectif était une fois encore assez réduit mais j’estime que le résultat est mérité. Nos invités se sont accrochés à nos basques de la première à la dernière minute mais on a fait la course en tête, menant toujours de quelques points avant que l’ASTEK ne recolle systématiquement. En fin de rencontre, un changement de défense a permis de faire le break pour nous hisser sur la troisième marche du classement en compagnie de Mons Capitale. "