Le Pays Vert a fait un peu de tourisme…

David Bourlard les avait prévenus: " Il faudra être des bonhommes pour revenir avec quelque chose. Plus que des chiens, ce sont des guerriers que je dois voir sur le terrain de Manage samedi après-midi. Je m’attends à la rencontre la plus difficile du premier tour. " Le coach du Pays Vert se doutait que ses joueurs allaient être mis en difficulté dans les installations de l’Entente mais il ne l’imaginait peut-être pas à ce point-là. Finalement contraint de se passer de Sven Leleux, Brian Mangunza et Melvin Bonnier, qui s’ajoutaient aux absences de Mathieu Herbecq et François Dubois, le coach athois devait remanier son équipe, Ricardo Di Sciacca revenant dans le onze et Quentin Paternotte fêtant sa toute première titularisation de la saison. Ces changements n’empêchaient toutefois pas le Pays Vert de se montrer plus dangereux que son adversaire en début de partie et c’est assurément là que tout s’est joué. Quentin Hospied, Joachim Dubois et Geoffrey Fiévez auraient pu ou dû, selon les occasions de but qu’ils ont obtenues, ouvrir le score voire même mettre leur équipe à l’abri d’un retour éventuel des joueurs locaux. Jusqu’au retour aux vestiaires, tout était quasiment parfait pour les visiteurs, seuls les buts manquaient… " Dans l’organisation, c’était vraiment très bien. J’ai eu le sentiment que toutes mes consignes ont été respectées et appliquées. Je ne pouvais pas dire autre chose à mes garçons que de continuer de la sorte pour que le goal tombe. Mais c’est tout le contraire qui s’est passé… "