Le collectif de Stambruges fait la différence

Coup d’arrêt à la « Frat »

En parlant de Blaregnies, on a trouvé le véritable trouble-fête de la série. Après avoir infligé à Enghien sa première défaite de la saison, l’équipe du Borinage s’est offert le scalp de la Fraternité au grand dam de Manu Vandevoorde. "On peut expliquer la défaite par un gros manque de réussite aux lancers mais aussi par la qualité de l’opposition. On a clairement manqué d’agressivité défensive face à une équipe qui a réussi à nous surprendre alors que l’on savait que ce serait difficile. Cerise sur le gâteau, Blaregnies s’est montré très fort derrière la ligne des trois points. Un fameux coup au moral qu’on prend mais on veut profiter de notre match de Coupe à Ransart pour bien préparer la suite du championnat."

En championnat justement, le prochain adversaire pour les Herseautois va être Templeuve qui a aussi connu une mauvaise soirée, s’inclinant à la maison face à Stambruges. Dans les rangs de l’Essor, Benjamin Vanhoutte saluait l’excellent collectif des Stambrugeois. "On menait encore à la 19e minute mais on s’est écroulé en seconde mi-temps. On n’a pas su faire la différence grâce à nos individualités, ce qui constitue pourtant notre force habituellement. On retombe les pieds sur terre et on se rend compte du travail qu’il reste à accomplir avant d’affronter la Fraternité pour ce qui sera une affiche attendue."

Dans les rangs stambruegois, Olivier Detrain était par contre très fier de ses troupes: "On a souffert offensivement en début de partie mais mes hommes n’ont jamais baissé les bras. En changeant de défense à plusieurs reprises, on a repris confiance et réussi un exploit car rares seront les équipes qui, cette saison, gagneront à Satta."

Struelens a enfilé le maillot

Autre défaite, plus attendue cette fois, celle de Leuze qui n’a rien pu faire face à un solide Wasmuël malgré les efforts d’Éric Struelens qui a rejoué l’espace de six minutes. "Éric s’est mis au service de l’équipe mais n’a pas insisté car c’était costaud en face. Le positif, c’est que malgré nos problèmes d’effectif, on a livré un très bon match durant 30 minutes avant de craquer dans le dernier quart. Wasmuël a fait mal avec les Renoitre et Ferring en forme alors que notre équipe a bien travaillé en vue du match contre Carnières qui sera plus important", disait Benjamin Sinot.

On retiendra le très beau succès d’Ellignies contre Boussu. Deux jours après la défaite contre Wasmuël, Benoît De Vleeschauwer était fier de son équipe: "Ça fait plusieurs semaines qu’on espérait renouer avec la victoire. C’était pourtant très serré dans le premier acte, mais on n’a rien lâché. Si tout n’a pas été parfait, notre abnégation a été récompensée, c’est important en vue du maintien."

Avec un cinquième succès au compteur, les joueurs du Soleil Levant se donnent de l’air avant d’aller à Enghien.