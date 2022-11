L’AFT Padel reconnue au détriment de l’AFPadel: les clubs de Wapi sont dans l’attente

Forcément heureux de la décision, Pierre Delahaye ne ferme pas la porte à une collaboration. "Cette reconnaissance est le fruit de notre travail. On poursuivra le développement du padel. On prouve depuis un an que l’on peut compter sur nous. On a toujours tendu la main à l’AFPadel. Nous sommes ouverts à la discussion. Nous voulons la paix car nous ne voulons pas pénaliser les joueurs ".

Du côté de l’AFPadel, soutenue par de nombreux clubs francophones, il y avait forcément plus de déception. "La réalité du terrain n’a pas été entendue par la ministe et le conseil supérieur des Sports, regrette François André, président de la structure. L’intérêt du padel conduit nos actes. Nous ferons valoir son intérêt. L’année 2022 a été exceptionnelle pour nous. 2023 sera encore meilleure. Cette décision n’est pas la fin du match. On a achevé le premier set, place au deuxième ! Nous avons toujours été ouverts mais nous sortons d’une année d’attaque judiciaire. La main tendue par l’AFT paraît spéciale. On verra la suite qui sera donnée…"

Mais plus loin que ces décisions, prises bien plus haut, ce qui nous intéresse surtout, c’est de voir ce qu’en pensent les joueurs réguliers. Et il semble finalement que cette reconnaissance ne change pas grand-chose pour eux. Ils continueront à jouer dans leurs clubs habituels. Que les compétitions soient reconnues ou non officiellement. Car ceux qui priment avant tout pour eux, c’est le plaisir de tâter la balle jaune. Et on ne peut que les comprendre !