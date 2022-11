Kain surfe sur le sommet de la vague padel

72 équipes réparties en six catégories, voilà qui donne un total de 18 poules et de 138 rencontres à faire jouer en une semaine. Dont 11 pour la seule Marie Maligo, disputées en l’espace de 36 petites heures. Engagée en poule samedi aussi bien dans le tableau féminin que dans le tableau messieurs, comme son classement le lui permet, la numéro 1 kainoise se sera facilement qualifiée des deux côtés. Voilà qui faisait déjà six rencontres dans les pattes, mais le marathon ne faisait que commencer. Dimanche matin, Maligo a entamé sa journée en remportant le dames 500 aux côtés de Mathilde Vanderhauwaert. "Puis, l’après-midi, j’ai continué sur ma lancée afin de remporter le messieurs 700 en compagnie de Matthieu Hue, un Français qui est affilié au Vautour. Nous n’avons perdu qu’un seul set, en demi-finales, contre Benjamin Fiévet et Jason Watteau, mon compagnon. Je n’aime pas trop jouer contre lui en tournoi mais il fallait bien passer par là. Pour le reste, je suis bien sûr super contente… mais qu’est-ce que j’ai mal aux jambes !"

Compréhensible lorsque l’on sait que Marie a donc joué au padel à un haut niveau pendant une quinzaine d’heures en l’espace de deux jours.

425 abonnés et une école de tennis déjà florissante

La performance de la fer de lance kainoise constitue une magnifique vitrine pour tout le club de la rue de Breuze, où le padel a soufflé un vrai vent de renouveau. Le tennis n’est certainement pas oublié du côté de Kain mais force est de constater que c’est son jeune cousin qui y attire désormais les foules. "On compte 425 abonnés, dont 190 sont affiliés, reprend le président. Les autres sont fédérés ailleurs, mais aiment venir s’entraîner à l’occasion dans nos salles. Et tous louent d’ailleurs la qualité des revêtements." À raison !

Autre symbole du bel avenir du padel kainois, l’école dirigée par Marie Maligo a fonctionné d’emblée. "Nous recensons une cinquantaine d’élèves, jeunes et moins jeunes. Un excellent contingent pour le tout premier semestre de cette école de padel. Marie excelle dans son rôle de professeur. Et nos jeunes compétiteurs sont également de plus suivis par Thaddée Adam pour tout ce qui concerne la préparation physique."

Encore une plus belle offre de terrains pour 2024 ?

Le succès fracassant que connaît la section padel du club pourrait d’ailleurs amener ses dirigeants à voir encore plus grand à l’avenir… "Attention, six terrains, c’est déjà très bien. Mais il n’est pas impossible que nous cherchions encore à nous agrandir. D’un autre côté, nos trois terrains qui sont semi-couverts viennent à peine de sortir de terre. Digérons et attendons une petite année, puis nous aviserons." Le club de Kain est d’ores et déjà dans le wagon de tête du padel wallon, mais à ce train-là, il en deviendra bientôt la locomotive…