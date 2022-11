Jérémy Houzé veut réveiller les troupes après le 0 sur 15: "On doit relever la tête dès Hamoir"

Cette année, cela semble se répéter. Après avoir terminé la première tranche à une superbe 2e place, cela se complique depuis quelques semaines. Si la Real a bien récupéré deux points face à l’Union B suite à un souci administratif chez les Bruxellois, elle ne parvient plus à gagner sur le terrain depuis six rencontres. Pire, elle vient de prendre huit buts en deux matchs (bien différents, il faut l’avouer) en n’en marquant qu’un seul. Forcément, la situation commence à peser dans les têtes. Et pourtant, tout n’est pas à jeter dans le jeu. Bien au contraire. Mais des petits détails font la différence pour l’instant. "En première mi-temps, Namur a deux occasions et marque deux fois. Sur deux erreurs de notre part, peste Jérémy Houzé. Cela devient répétitif depuis quelques semaines. Cinq défaites de suite, cela fait beaucoup. On doit à tout prix se reprendre. Le calendrier qui arrive ne sera pas facile. On a Hamoir, Meux et Warnant avant la trêve. Mais on n’a pas le choix, on doit relever la tête".

Retrouver le niveau du début de saison

Pour le milieu offensif, la différence entre le bon début de saison et la mauvaise passe est finalement simple: Acren n’arrive plus à se montrer efficace dans les deux rectangles. "Offensivement, on est dans le dur depuis quelques semaines. On n’y est pas du tout même ! C’était pourtant l’un de nos points forts depuis le début de saison. On ne parvient plus non plus à garder le zéro. C’est tous ensemble que l’on va devoir relever la tête. Si on a été capable de faire de bonnes prestations par le passé, il n’y a pas de raisons pour qu’on n’y arrive plus. On doit juste travailler".

Et espérer ne plus perdre trop d’éléments. Car pour l’instant, Acren paye un peu le manque de profondeur de son noyau. Le projet "jeunes" lancé par la direction est une bonne chose. Mais certains n’ont pas encore répondu aux attentes. Conclusion, le staff fait ce qu’il peut avec le matériel à sa disposition. "Le staff tente des choses. On a quelques blessés importants. On a perdu Jérémy Obin. Même si on espère qu’il reviendra plus vite que prévu. On a quelques gars qui reviennent de blessures. C’est notamment mon cas. J’ai été écarté des terrains pendant un mois et demi. Je suis allé prendre des minutes en P2. Physiquement, je m’entraîne bien. J’ai su tenir 90 minutes aujourd’hui. C’était le but, même si j’ai eu quelques crampes sur la fin. J’ai forcé. Je suis content de cela. Mais je ne peux pas être heureux de ma prestation après un 4-0 ".

Présent dans le club depuis 2016, l’ancien Hurlu fait partie des cadres. Et il se sent prêt à prendre encore plus de responsabilités. "On peut avoir une discussion en semaine. Mais je ne suis pas certain qu’elle soit nécessaire. Après cinq défaites, chacun est conscient de ce qu’il doit faire. Avec les anciens, on doit prendre encore plus nos responsabilités et donner l’exemple. On essaie pour l’instant mais on n’est pas en réussite. À nous d’inverser la tendance". En attendant un mercato qui pourrait peut-être ramener certains profils.