Pas vraiment dans leur match et trop vite menés 1-0 en tout début de partie, les hommes d’Olivier Lefebvre ont eu les pires difficultés à réagir sur le parquet de la formation de Cuesmes. En manque de jus, ils sont tombés sur un bloc local placé bas et bien organisé qui n’a laissé que peu d’espace pour s’infiltrer. "Ce premier goal inscrit arrangeait bien nos adversaires car ça leur permettait de développer le jeu habituel avec une très bonne organisation défensive qu’il devient difficile à mettre à mal. Face à ce bloc bas, on a vraiment eu du mal à trouver des solutions dans le jeu. C’était vraiment une première période très fermée durant laquelle les occasions étaient rares", expliquait l’entraîneur leuzois.

Même scénario après le repos avec des visiteurs toujours aussi peu inspirés ! Le score passait à 4-0 et c’est évident qu’il faudra tirer toutes les leçons de cette lourde défaite car dans deux semaines, c’est un déplacement périlleux qui les attend à Brunehaut, le leader toujours aussi autoritaire de la division. "C’est sûr qu’on va devoir tirer des enseignements de cette défaite car nous ne sommes jamais parvenus à trouver la solution. Contre Brunehaut, on aura tout intérêt à montrer beaucoup plus d’envie, sinon ça risque d’être compliqué", conclut le coach du Bon Air Leuze.