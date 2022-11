Des enseignements malgré la défaite

Les locaux sont sortis la tête haute de cette rencontre conte le troisième du classement. Généreux dans les échanges, les hommes de Nicolas Greco ont livré une prestation de taille face à leurs prestigieux adversaires. Au repos, l’espoir était permis puisque le score n’était que de 0-1 en faveur des Carolos. À la reprise, la réussite a tourné le dos aux locaux avec plusieurs envois repoussés par les montants de l’excellent Idrissi. Finalement, Charleroi a mis à profit les cinq dernières minutes du match pour prendre le large. "On a fait jeu égal avec Charleroi pendant les trois quarts du match. À 1-3 à cinq minutes de la fin, on avait encore toutes nos chances mais on sentait quand même que ça allait être difficile de recoller au score. On aurait pu prendre tous les risques mais on a préféré penser à la suite du championnat et surtout au match très important qui nous attend dans deux semaines face à Bilzen, le dernier du classement. Du coup, on a préféré gérer la fin de match en faisant tourner l’effectif, de manière à donner du temps de jeu à nos jeunes. Ainsi, pas de cartes pour les joueurs menacés et surtout pas de blessure. Par le passé, on n’aurait certainement pas réagi ainsi mais avec le temps, on a appris à devenir raisonnable en se concentrant sur l’essentiel pour notre maintien." Défaite sans doute sévère dans les chiffres mais pleine de sagesse dans la gestion des événements. Le prochain rendez-vous par conséquent face à Bilzen le 9 décembre pour assurer le maintien au sein de l’élite.