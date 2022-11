Brunehaut écarte un concurrent direct

Face à une équipe qui n’avait pas le droit à l’erreur dans la course au titre, les locaux ont d’abord observé leur proie avant de la dévorer après le repos. Cueillis à froid, ils ont réagi après le quart d’heure en menant les débats. Au repos, le marquoir affichait 2-2, ce qui semblait juste. "Forest a montré plus d’envie lors des premières minutes et pourtant, on était bien en place. Après le quart d’heure, on a commencé à prendre le dessus mais ce n’était pas suffisant aux yeux du coach qui a poussé une fameuse gueulante au repos", explique le T2 Aurélien Depretz.