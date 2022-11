Retour réussi pour la Wapi Cup du Fudoshin

En partenariat avec Condorcet

Et vu ce long temps de pause, les responsables n’ont pas voulu prendre trop de risques. S’ils accueillaient les meilleurs clubs de Belgique et quelques-uns du Nord de la France, la compétition était un peu moins internationale que les autres fois. "C’était une volonté de notre part. On ne voulait pas se mettre trop de pression d’entrée. C’est pourquoi on avait limité à 350 participants également. Et cela s’est rapidement rempli". Restait à accueillir tout ce beau monde dans les meilleures conditions. Et là, le Fudoshin a pu compter sur une belle chambrée de bénévoles. "Il y a eu un très bel engouement des parents et proches de nos affiliés. Ils s’impliquent car ils ont bien compris que sans eux, il n’y a pas de compétition pour leurs enfants. On les remercie pour cela". Pour la première fois, le club avait également conclu avec la haute école Condorcet. "Il y a des étudiants en soins infirmiers pour gonfler le pool médical. On accueille aussi des élèves de la section psychomotricité. C’est une belle réussite. On espère encore étoffer cela dans les prochaines années. On peut imaginer la présence de futurs kinés…"

De nombreux podiums locaux

Sur le plan sportif, les Tournaisiens peuvent se réjouir du niveau affiché. "Le but reste toujours le même. On veut proposer une compétition aussi ouverte aux néophytes qu’aux élites. Cela permet à tout le monde de prendre du plaisir. De notre côté, on a eu pas mal d’élèves qui connaissaient leur première compétition". Le Fudoshin a également connu plusieurs podiums, dont les trois des enfants Delneufcourt. Il y a eu Mattéo, Sephora mais aussi Mana. "Elle est sur un début de saison exceptionnelle. Elle a été première ou deuxième dans toutes les compétitions où elle a participé. Ici, elle prend l’or en kata et l’argent en équipe", se réjouit son papa.