P2B: Le leader enghiennois repart de plus belle face à Dottignies

Désireux de créer la surprise, les Dottigniens entament la partie en mode turbo. Ils profitent des largesses défensives d’Enghien pour rentrer dans l’intérieur et marquer de nombreux points. Cependant, les gars de Laurent Wilmus leur rendent la pareille en contre et mènent ainsi dès le premier quart (23-28). Avec une technique distribuée à Dalcq tôt dans la partie et de nombreuses fautes sifflées, l’arbitrage rend la bataille plus tactique que physique. Les leaders du championnat s’y adaptent, resserrent derrière et s’envolent grâce à un taux de réussite flatteur, en particulier à distance. Le trou est fait à la mi-temps avec 15 points de retard. Les Dottigniens perdront par la suite de l’énergie et du sang-froid pour maintenir le cap, écopant également de deux techniques. Enghien sait obtenir des lancers francs aux moments opportuns et les convertir. Suffisant pour finir le match confortablement et relancer leur course à distance avec la Frat.

« La réaction que j’attendais »

Laurent Wilmus tempérait la joie de ce retour en forme. "Certes, ça fait plaisir de renouer avec la victoire mais on retombe parfois dans nos travers à jouer trop vite sans choisir la bonne option. Il y avait aussi un manque de défense sur les contres adverses parfois. Mes joueurs ont quand même montré une réaction, c’est ce que j’attendais. Quand on joue rapidement et qu’on fait nos écrans, notre jeu est bon. On a mis nos shoots quand une zone se plaçait en face. Il faut continuer car cette victoire est le fruit d’un bon travail en semaine. Quand le schéma de jeu est appliqué, les solutions se trouvent."

À la JS Dottignies, personne ne rougissait de cette défaite face au leader, pas même le capitaine Maximilien Doutreligne. "C’était le bon moment pour les affronter après leur défaite de la semaine passée. Ils ont dominé tout le match donc leur victoire est incontestable. On a fait ce qu’on a pu mais on a été plus limités qu’eux aujourd’hui. Leur équipe expérimentée connaît parfois mieux ses zones de facilité pour tirer. On est mieux classés que l’an dernier à la même époque et nous étions arrivés dans le top 5. On ne serait pas mécontents de faire aussi bien lors du deuxième tour."